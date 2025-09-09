Armenia sigue entre las ciudades más costosas de Colombia según las cifras de inflación del DANE

Armenia

Armenia es la tercera ciudad más costosa del país, así lo ratificaron las cifras el índice de precios al consumidor que dio a conocer el DANE, la capital del Quindío solo es superada por Pereira y Bucaramanga.

Según el informe los costos de electricidad y los arriendos fueron los sectores que más influyeron en el costo de vida en la ciudad en el mes de agosto.

Piedad Urdinola, directora del Departamento Nacional de Estadística, DANE y las cifras de Armenia “en Armenia para este mes de agosto 2025 la variación mensual del IPC fue 0,36%. Las subclases con mayores contribuciones fueron electricidad 0,09 puntos porcentuales, arriendos tanto efectivo como imputado acumulan 0.06 puntos porcentuales, carnes de res 0,04 puntos porcentuales, mientras que las subclases que más restaron a la variación mensual fueron las papas con menos 0,03 puntos porcentuales, los plátanos con menos 0,02 puntos porcentuales y la carne de aves con menos 0,01 punto porcentual.

Juan Carlos Vásquez, economista y coordinador del Observatorio económico de la secretaria de hacienda de Armenia por su parte explicó “En la ciudad de Armenia obtuvo una inflación en el mes de agosto de 0.36% ocupando la posición séptima a nivel nacional, entre el mes de enero a mes de agosto de 2025 acumula una inflación de 4.47% ocupando la cuarta posición a nivel nacional y la inflación anual entre septiembre del año 2024 y agosto del 2025, la inflación acumula 5.65% ocupando la tercera posición a nivel nacional.

Entre los rubros de mayor aumento en el mes de agosto, el primero fue restaurante y hoteles con 0.73%, esto porque agosto finaliza la temporada turística y por tanto este tipo de servicios aprovechan el último mes de alta temporada.

Igual recordemos que Armenia ha apostado por el turismo y esta es una situación que se va a ver de manera más repetida a través de los meses del año.

El segundo rubro con mayor aumento es la salud con 0.70%, esto obedece básicamente a que las diversas restricciones en los servicios, sobre todo en distribución de medicinas ha obligado a que muchos hogares tengan que acudir directamente a las droguerías a adquirir medicinas que no se están dando o se están demorando en los servicios de las EPS. Por lo tanto, acá hay un rubro que está pesando de manera significativa en los hogares de Armenia.

Play/Pause Juan Vasquez, economista de Armenia 02:50 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Y el tercer rubro corresponde a lo que es alojamiento, esto quiere decir arriendos y servicios públicos, que aumentó 0.58% y ocupa la tercera posición.

El economista subrayó “Recordemos que en la ciudad de Armenia lo que es la configuración de nuevo proyectos, sobre todo en el tipo VIS no se han ejecutado, esto porque los diferentes subsidios de mi casa ya fueron retirados, los que quedan no alcanzan para apalancar y por tanto hay un problema de oferta en este tipo de arriendo.

Los proyectos se han dedicado más a los estratos altos, lo que reduce la oferta de arriendos en los estratos del uno al tres y esto hace que se incremente el precio del metro cuadrado, y por parte los servicios estos están indexados y con inflaciones que han venido descendiendo, pero no de la manera que se quiere, obviamente el precio de los servicios públicos también impacta.