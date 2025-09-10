Otra agente de tránsito en Caldas fue víctima de agresión física en medio de un procedimiento vial

Manizales

Una agente de tránsito en Palestina (Caldas) fue golpeada en medio de un procedimiento vial cuando se encontraba con algunos infractores que habían estacionado sus vehículos en un lugar no permitido, pero un hombre, ajeno al procedimiento, abordó a la agente y la golpeó ocasionándole varias lesiones.

Sergio González Valencia, secretario General y de Gobierno de Palestina, indica que ya interpusieron la respectiva denuncia. “El procedimiento se realizaba de forma serena con las personas a las que les iban a poner las infracciones, pero un tercer individuo se acerca y agrede a la agente de tránsito; el caso está en investigación y la denuncia está interpuesta y esperamos que se actúe pronto en este suceso”.

En este municipio del Centro - Sur de Caldas, se implementa desde el primer semestre los controles de tránsito buscando reglamentar y salvaguardar la vida de los actores viales, puesto que han evidenciado que la mayoría de conductores no cumplen los requisitos de ley. La funcionaria sufrió contusiones en su cabeza, hombros y trapecios y, actualmente, está incapacitada. El Secretario General describe que es extraño que se presente un caso de estas características, ya que el orden público no es alterado.

Cabe recordar que los casos anteriores ocurrieron en Anserma cuando otra agente de tránsito fue atropellada por un motociclista y en Riosucio, un conductor agredió físicamente a un agente que sufrió varias lesiones.