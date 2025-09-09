Llegaron las ayudas humanitarias de la UNGRD para 500 familias damnificadas en Supía, Caldas

Manizales

Las ayudas contienen kits de cocina y aseo, igualmente, enviaron 1.200 colchonetas, entre otros. Estos elementos de primera necesidad enviados por la UNGRD se entregarán mañana a las 8 de la mañana a las 500 familias damnificadas por las lluvias en mayo pasado y quienes fueron censadas previamente.

Le puede interesar: Falleció mujer de 29 años atropellada por una tractomula en la Panamericana en Manizales

“Por fin llegaron estas ayudas que tanto necesitábamos para nuestras familias afectadas. Igualmente, llegaron unos cojines que fungen como almohadas y disponemos de toda la logística para entregar estos elementos a las familias censadas”, Héctor Mauricio Torres Álvarez, alcalde de Supía.

Le puede interesar: Prima de familia que murió en un incendio provocado en Caldas exige justicia por lo sucedido

El Alcalde explica que con la Secretaría de Vivienda de Caldas gestionaron la entrega de 16 acueductos rurales que beneficiarán a la población. “Precisamente en la temporada de lluvias produjo daños en estos acueductos, por lo que los nuevos se compondrán de mangueras de alta densidad, tubería en PVC, por lo que será de gran ayuda para nuestras comunidades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

No obstante, faltan dos puntos prometidos por la unidad nacional para cumplir: los $ 2.000 millones y las 1.300 horas de maquinaria. “Es para hacer una intervención alrededor de 80 predios en la cuenca alta y media en las veredas La Amalia y La Quinta. En total son $ 2.000 millones de la UNGRD; $ 500 millones que aportamos entre Corpocaldas, la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, el municipio y $ 500 de la empresa Aris Mining, así completaremos 2.930 millones de pesos para cumplir a los supieños”.

La alcaldía, Corpocaldas y una firma privada, aportan para reconstruir las vías y puentes que colapsaron en la temporada de lluvias.