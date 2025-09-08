Once empresas se muestran interesadas en construir Aerocafé en Caldas

Manizales

Esta visita de carácter técnico hace parte del cronograma publicado en la licitación, donde 11 empresas, entre ellas firmas de gran tamaño y con experiencia internacional en infraestructura aeroportuaria asistieron al llamado, lo cual, según el gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, Fernando Merchán, “representa una señal de confianza en el futuro del proyecto que tanto ha esperado Caldas.

Visita técnica

La jornada de socialización y recorrido estuvo liderada por representantes de la Unidad del Patrimonio Autónomo Aerocafé y buscó dar a conocer indicaciones técnicas del proyecto, estado del terreno donde se realizarán las obras y los avances en estudios, todo según la licitación pública abierta desde el 25 de agosto de 2025.

En el recorrido, las once compañías interesadas a la fecha, pudieron aclarar inquietudes técnicas, evaluar las características del área de construcción y confirmar su disposición a presentar las propuestas publicadas en la plataforma SECOP II.

Avanza el proceso licitatorio

La visita forma parte de lo publicado en los pliegos de la licitación, la cual fue oficializada en Manizales con presencia del presidente Gustavo Petro, quien en el acto de lanzamiento reiteró la importancia de garantizar pluralidad de oferentes, transparencia y confianza ciudadana en cada etapa del proyecto.

Datos para tener en cuenta: