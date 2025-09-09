Martes 9 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

600 Sacerdotes reunidos en Armenia para participar de la Copa de la fe, 2025. Foto: Adrián Trejos

Armenia

El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Armenia, mediante sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2025, resolvió tutelar los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra a la Representante a la Cámara, del partido liberal del Quindío Sandra Bibiana Aristizábal Saleg.

Esta decisión se originó por la acción interpuesta a causa de la publicación de un video en redes sociales —Facebook y TikTok—, en el que la parte accionada, mariana Chalela Londoño, emitió en dicho material audiovisual expresiones que excedieron los límites de la crítica legítima y afectaron directamente su dignidad y reputación pública.

El despacho judicial enfatizó: “el video publicado contentivo de lenguaje ofensivo no es idóneo ni necesario para ejercer una crítica política y su impacto sobre los derechos de la accionante es grave y desproporcionado”.

Sentenció el juzgado en el fallo: “las expresiones contenidas en el video no están amparadas por la libertad de expresión, al exceder los límites de la crítica legítima y constituir una vulneración directa al buen nombre y honra de la accionante”.

En el barrio Simón Bolívar de Armenia el Gaula de la policía capturó a alias “chupa dedos” y alias “quindiano” por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir

Según la Policía los hoy capturados, empleaban la modalidad de extorsión clásica, consistente en realizar exigencias económicas de manera directa y presencial a conductores de servicio público en el departamento del Quindío.

El comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta explicó que en la investigación que tuvo una duración de 1 año lograron determinar que los cobros que hacían a cambio de no atentar contra la vida y los bienes de las víctimas, oscilaban entre los 100 mil y 1 millón de pesos.

También, se logró establecer que alias “Quindiano” registra anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio y hurto.

En tal sentido, estas personas fueron notificadas de su captura y dejados a disposición de la autoridad competente, quienes deberán cumplir sentencia condenatoria de 104 meses de prisión.

Armenia va perdiendo el año en homicidios, las riñas y el ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes son las mayores causas

Aumenta la criminalidad en la ciudad donde ya en lo corrido del año se han registrado 67 homicidios. El nuevo hecho se registró en el barrio El Paraíso en la noche del domingo 7 de septiembre donde un hombre identificado como Javier Robi Realpe, de 44 años fue asesinado con arma de fuego.

La víctima se encontraba en el novenario de un familiar fallecido y fue agredido por personas que se movilizaban en una motocicleta. El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez informó que el hombre asesinado presentaba antecedentes judiciales por tráfico de armas de fuego, tentativa de homicidio y homicidio, pero además tenía una condena por el delito de homicidio por lo que estaba cumpliendo una pena con prisión domiciliaria.

Destacó que la mayoría de los casos de sangre están relacionados con personas que tienen antecedentes judiciales o por la intolerancia que termina en las riñas.

En el Quindío ya son 133 homicidios en lo que va de este año siendo la ciudad el municipio con mayor afectación por esta problemática.

Las autoridades en Armenia investigan a los responsables de desmanes a las afueras del Estadio Centenario y refuerzan las medidas ante próximos partidos

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez dio a conocer que avanzan en las investigaciones para lograr identificar a los responsables de enfrentamientos y desordenes a las afueras del estadio centenario de la ciudad en el marco del partido entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional.

Advirtió que el grupo de personas que protagonizó los hechos vandálicos ha venido generando afectaciones como atacar a los hinchas visitantes e incluso generar hurtos.

Fue claro que ante la situación la idea es dar con los responsables para que sean judicializados por este caso y refuerzan las medidas como requisas, mayor logística para la evacuación de los buses de los equipos visitantes y prohibición de elementos cortopunzantes para evitar que se registren este tipo de hechos en la ciudad.

Aclaró que el día de ese partido evacuaron cerca de 20 buses del equipo visitante y tenían una ruta marcada por la policía, pero tres regresaron a la ciudad puntualmente a la zona donde se evacuaban a los hinchas del Deportes Quindío.

Armenia es la tercera ciudad más costosa del país, así lo ratificaron las cifras el índice de precios al consumidor que dio a conocer el Dane, la capital del Quindío solo es superada por Pereira y Bucaramanga

Según el informe los costos de electricidad y los arriendos fueron los sectores que más influyeron en el costo de vida en la ciudad en el mes de agosto

El alcalde de Calarcá Sebastián Ramos manifestó su preocupación por los anuncios del gobierno nacional sobre la no continuidad de la doble calzada entre Calarcá y armenia por falta de los recursos para terminar la obra, el mandatario dijo que no fueron claros desde el principio por parte del Invias frente a este proyecto vial.

Con el inicio de las obras de reposición de alcantarillado en la calle 2 norte de Armenia, que empezará la próxima semana, se implementará un plan de cierres y desvíos viales que se desarrollará en tres fases durante un periodo aproximado de cuatro meses.

De acuerdo con el plan de movilidad establecido, la primera fase, que se ejecutará durante 2 meses, contempla un cierre total de la calle 2 norte desde la carrera 19 hasta la carrera 17.

Las rutas alternas disponibles para los conductores son la calle 5 norte y la calle 10 norte, establecidas en el plan de manejo de tránsito. Es importante destacar que, durante los cierres programados, las intersecciones no se cierran para brindar alternativas de movilidad.

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para planear con anticipación sus recorridos, respetar la señalización instalada y mantenerse atentos a la información que se difundirá en los canales oficiales de la Alcaldía y EPA.

Desde la terminal de transportes de Armenia advierten sobre la disminución de pasajeros y afectaciones de movilidad debido a los bloqueos en la vía al Valle del Cauca

Desde este fin de semana se están realizando bloqueos por parte de campesinos en el sector de Vallejuelo en la vía La Paila en el Valle del Cauca y La Tebaida en el Quindío para exigir el otorgamiento de tierras, sin embargo, no se ha logrado una negociación con el gobierno nacional lo que ha complicado la situación.

El líder operativo de la terminal terrestre de la ciudad, Miguel Dussán dijo que el panorama es muy complejo por las horas en las que se incrementan los recorridos lo que ya ha generado la disminución de pasajeros.

Fue claro que, aunque las empresas están despachando los vehículos no lo están haciendo con la misma cantidad de antes. Considera el impacto es considerable en las empresas de transporte y el comercio al interior de la terminal porque al presentarse baja en el número de pasajeros genera que exista reducción en las ventas.

Envío un llamado a los usuarios para que estén informados a través de los canales oficiales sobre cualquier eventualidad que pueda presentarse en esta importante carretera.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Infraestructura anunció una inversión de $1.600 millones, entre obra e interventoría, para la rehabilitación del corregimiento El Caimo, una obra que iniciará este mismo año con el propósito de transformar la movilidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector rural. El proceso ya se encuentra publicado en el Secop a la espera de ser adjudicado en los próximos días para dar inicio.

Empresas Públicas de Armenia detectó una situación que vulnera el sistema de recaudo y es la posible instrumentalización de adultos mayores para que usen las filas preferenciales y así pagar las facturas de otras personas.

Al parecer, inescrupulosos le pagarían a los adultos mayores para que hagan la fila por ellos y, como estas personas tienen una atención más rápida por su edad, hacen el pago ajeno y así evitan el proceso.

Esta situación es analizada por las directivas de la entidad para darla a conocer a las autoridades correspondientes ante la vulneración a estas personas.

En el Quindío realizan monitoreo a casos de niños indígenas en alto grado de vulnerabilidad

Y es que es habitual evidenciar a niños indígenas por las calles del centro de Armenia sin un adulto mayor a su cuidado, en condiciones precarias y en muchas oportunidades en mendicidad.

Sobre el tema consultamos al secretario de familia de la gobernación del departamento, Jorge Hernán Gutiérrez quien expuso que han realizado visitas respetando las formas de autogobierno, pero dejando en claro la protección de los derechos de los menores de edad.

Afirmó que llevan reuniones permanentes con los gobernadores de los cabildos solicitándoles que permitan la intervención para brindar todas las garantías a los menores de edad. También dijo que están realizando inversiones para generar entregas económicas que permita el fortalecimiento del emprendimiento de la comunidad indígena del departamento.

La iglesia católica en el Quindío impulsa la semana por la paz con diferentes actividades

Monseñor Carlos Arturo Quintero, obispo de la Diócesis de Armenia manifestó que establecen diferentes actividades en el marco de la semana que apunta al perdón y la reconciliación. Incluso resaltó que la copa de la fe hace parte de las actividades que están enfocadas a transformar positivamente las relaciones sociales y así contribuir la construcción de un camino hacia la paz.

Recordó que llevaron a cabo un congreso nacional cuyo eje central era la reflexión sobre la cultura de la paz desde la espiritualidad cristiana. Fue claro que solo desde el compromiso individual y colectivo se puede lograr una sociedad donde la paz sea el fundamento de las acciones diarias y que cobra mayor relevancia ante las actuales condiciones de país.

El próximo jueves 11 de septiembre en horas de la mañana en la plaza de Bolívar de la ciudad se realizará un grafiti por la paz en la que los ciudadanos podrán dejar un mensaje de esperanza.

18 casos de vandalismo contra semáforos se han registrado en Armenia

Así lo dio a conocer el secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño quien informó que de acuerdo con el último reporte del mes de agosto se han registrado 18 casos de afectación a los semáforos.

Recordemos que la problemática ha sido un dolor de cabeza que impacta negativamente en la movilidad de los conductores y por eso el funcionario indicó que el vandalismo está relacionado con el hurto del cableado lo que impide el correcto funcionamiento del sistema.

Reconoció que atienden las diferentes situaciones porque en unos casos solo es el cableado, pero en otros es más complejo porque queman tarjetas controladoras.

Con el lema si al deporte, no al recorte se ha programado para el próximo domingo 14 de septiembre una protesta pacífica a nivel nacional por el recorte del presupuesto para el deporte en más de un billón de pesos para el 2026

Fernando Panezzo exárbitro FIFA del Quindío es uno de los líderes de la iniciativa que indicó que este recorte afectara no solo la preparación para los deportistas de alto rendimiento sino para la formación, la recreación y el deporte en general

En deportes, Lucía Barrios e Isabel Ospina del Quindío brillaron en el Torneo Internacional Junior Future Series de Badminton en Bucaramanga al conquistar dos medallas de plata: una en la modalidad individual sub-15 y otra en dobles femenino, ratificando el potencial del Quindío en el bádminton juvenil.

Con la presencia de más de 600 sacerdotes y en medio de oración alegría y fe se llevó a cabo el desfile inaugural en Armenia de la décima copa de la fe de futbol cuyos partidos se inician hoy desde las 8 de la mañana en las canchas de Soledén de Comfenalco, el estadio Centenario de Armenia, las canchas del club campestre y el estadio Alpidio Mejía de La Tebaida

Finalmente, el Deportes Quindío empató 1 a 1 con Atlético Huila en el estadio Centenario de Armenia por la novena fecha del Torneo Dimayor de la B, el equipo milagroso sigue ocupando los últimos lugares en la tabla de posiciones.