Lunes 8 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Los hermanos paisajes del Quindío, al fondo la vía entre Armenia y Calarcá. Foto: Adrián Trejos

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Córdoba, Quindío, Jhon Jairo Pacheco Rozo (2020 – 2023), por el presunto fraccionamiento de un contrato destinado al transporte de estudiantes ubicados en la zona rural hacia dos instituciones educativas del municipio.

La Procuraduría Provincial de Instrucción del Quindío señaló que, al parecer, durante enero de 2020 el entonces mandatario participó en un proceso de selección de mínima cuantía para la movilización de los alumnos durante el primer semestre de ese año, en lugar de suscribir un proceso de selección abreviada.

Por los mismos hechos, el ente de control profirió cargos al exsecretario general y de Gobierno Municipal, por su rol como como alcalde encargado y ordenador del gasto, Jaiver Antonio Rico Amaya, quien supuestamente firmó los negocios jurídicos a pesar de tener idéntico objeto contractual.

El Ministerio Público indicó que con su posible actuación los disciplinables pudieron quebrantar los principios de moralidad y eficacia que rigen la función administrativa, por lo que de manera provisional la calificó en ambos casos como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.

En noticias judiciales, un juez de conocimiento condenó a Cristian Germán Bernal Marín a la pena de 16 años de prisión, por ser responsable de abusar sexualmente a su compañera sentimental, en abril de 2022.

El juez encontró responsable a este hombre del delito de acceso carnal agravado. La Fiscalía demostró que el día de los hechos, ocurridos en la vivienda en la que convivía la pareja, ubicada en Armenia (Quindío), este hombre aprovechó que la mujer estaba sola, para agredirla verbalmente y, posteriormente, accederla carnalmente. El 11 de abril de este año, el hombre fue condenado a prisión.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra Bernal Marín, en vía pública del barrio Miraflores de Armenia. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.

Golpe contra la minería ilegal en el Quindío, las autoridades destruyeron una minidraga que era utilizada para la extracción de oro

En zona rural de Montenegro fueron evidenciados campamentos y una minidraga que se presume era utilizada para establecer actividades extractivas en el río La Vieja.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés informó que fue judicializada una persona por este hecho que se enmarca en la ilegalidad ambiental.

Con medida de aseguramiento en centro carcelario, fueron cobijados Néstor Javier Espinosa Moreno y Cristian Iván Méndez García, capturados como responsables de los hurtos cometidos al interior de diferentes vehículos en Armenia.

Lo anterior, ante la contundencia de las pruebas, los más de 15 antecedentes judiciales en su contra y petición expresa de la Fiscalía General de la Nación, que les imputó el delito de Hurto Calificado y Agravado.

Las evidencias aportadas en el proceso, indicaron que los procesados utilizaron como medio para cometer las conductas punibles, un vehículo automotor el cual fue incautado al momento de la captura y decretada la suspensión del poder dispositivo del mismo, con fines de comiso.

Cabe recordar que En la noche del jueves 4 de septiembre, la Policía Nacional es informada que en la calle 3 con carrera 19 de la ciudad de Armenia, se registró el hurto de unos elementos que se encontraban al interior de un vehículo. Hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad del sector donde se encontraba este automotor y en el que evidencia que de otro vehículo color negro se baja un sujeto quien violenta el vidrio trasero y en repetidas ocasiones ingresa al automotor, hurtando así diferentes elementos tecnológicos y personales.

De manera inmediata, las patrullas de policía dan inicio a la búsqueda y localización de los hombres , quienes con información oportuna brindada por la ciudadanía y el gremio de taxistas, en la calle 20 con carrera 20 ubican un automóvil donde se desplazaban dos personas y al realzar el registro al mismo, se evidenció que en su interior portaban los elementos anteriormente hurtados.

Las autoridades refuerzan planes operativos en el sector de ‘La Chec’ de Armenia para contrarrestar los hurtos de vehículos y autopartes

Una de las problemáticas es la comercialización de elementos hurtados que afecta la seguridad ciudadana por eso las autoridades intensifican las intervenciones.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez señaló que han realizado varios controles en la carrera 21 entre calles 13, 14 y 15 conocida como La Chec en busca de motos hurtadas y la recuperación de elementos hurtados de dichos vehículos.

Enfatizó que lo más importante en el marco de los operativos que desarrollan en articulación con la Policía judicial es que cuando una persona es víctima de hurto de elementos de vehículo es clave denunciar oportunamente para avanzar en la recuperación y posterior judicialización de los responsables de estos hechos delictivos.

En segundo debate fue aprobado el proyecto de ley que busca endurecer las penas a los conductores ebrios, una representante quindiana es la autora de la iniciativa

Se trata de la “Ley Arles” en homenaje a Arles Arbeláez Morales que murió trágicamente en el mes de marzo del año 2024 cuando iba en su motocicleta y una conductora de un vehículo particular en estado de embriaguez lo arrolló.

La representante a la Cámara, Piedad Correal informó que fue aprobado en segundo debate el proyecto de su autoría en la plenaria de la cámara con 102 votos a favor y solo dos en contra.

Recordó que el objetivo de su iniciativa está relacionado con elevar la responsabilidad penal a dolo eventual en el caso de los accidentes donde se cometan homicidios o lesiones personales por personas conduciendo en estado de embriaguez.

Explicó que el proyecto pasará a tercer debate en el Senado de la República en la comisión primera constitucional y confía en que la apoyen para que prontamente sea una realidad.

Las autoridades de Tránsito en Armenia descartan que conductor involucrado en accidente estuviera bajo los efectos de alcohol

El caso se presentó en la noche del sábado 6 de septiembre en el sector de la glorieta del barrio Ciudad Dorada de la ciudad donde de acuerdo a la información de internautas un conductor de un vehículo de alta gama arrolló a motociclistas.

El reporte oficial lo entregó el secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño quien aclaró que cuando llegaron las unidades de tránsito al lugar encuentran solo una motocicleta relacionada con el accidente y un vehículo particular que supuestamente se había dado a la fuga.

Indicó que la persona involucrada en el hecho fue ubicada en la vía hacia el municipio de Montenegro donde le practican prueba de embriaguez que arrojó resultado negativo y mencionó que huyó del lugar porque pensó que se trataba de un hurto.

Finalmente, destacó que cuatro personas resultaron lesionadas el motociclista, el acompañante y dos peatones.

La Contraloría en el Quindío advierte de la crisis de la salud por la falta de pago de deudas de las EPS y anunció que esta semana habrá mesa técnica de inspección con la Supersalud

Frente a la compleja situación que vive el departamento que incluso generó que se decretara una alerta roja hospitalaria que culmina hoy, se llevó a cabo la mesa de moralización para analizar la situación y establecer las correspondientes acciones que permitan hacerle frente a la problemática.

El gerente de la Contraloría General de la República en el departamento y presidente de la comisión regional de moralización informó que la mesa fue citada por la gobernación y se llevó a cabo un diálogo con los gerentes de hospitales públicos, clínicas privadas e IPS frente a la actual crisis.

Considera que lo más importante que dejó la reunión es que para el próximo jueves 11 y viernes 12 de septiembre se llevará a cabo la mesa técnica de inspección, vigilancia y flujo de recursos en Armenia con la presencia de la Superintendencia de Salud y la agente interventora de la Nueva EPS que es la de mayor cobertura en el departamento.

La doble calzada Armenia- Calarcá irá solo hasta La María, el gobierno nacional anunció que priorizaron otras obras y los recursos no fueron incluidos en el presupuesto del 2026

Y es que se llevó a cabo la mesa #21 de seguimiento a las obras de la doble calzada con la participación de gremios, autoridades y la Contraloría donde fue ratificado que el proyecto terminará en el sector de La María y no hasta Calarcá.

La representante a la Cámara por el Quindío, Piedad Correal anunció que se espera en el mes de diciembre esté finalizada la doble calzada y están muy pendientes de la construcción de la nueva sede de la escuela El Perpetuo Socorro que pertenece a Calarcá porque debe ser reubicada ya que actualmente está en el sector de La María.

Dijo que aspiran a culminar el proyecto de la escuela en marzo del año 2026 una vez cumplan con todas las condiciones para generar la intervención correspondiente.

Aseguró que faltan 120 mil millones de pesos para terminar la vía totalmente, sin embargo, dio a conocer que, ante la solicitud al Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Transporte y al Invías respondieron que debido al déficit fiscal han priorizado otras obras.

Agregó que la solicitud está en agilizar las obras y que logren culminar el 30 de noviembre para no afectar la movilidad en plena época decembrina donde es alto el flujo de turistas en el departamento.

El gerente de Redsalud Armenia, José Antonio Correa se refirió a las dificultades para adelantar el proyecto de construcción de un centro de salud en el norte de Armenia en la comuna 10.

El funcionario explicó “Para lo del centro de salud del norte hay un hay un tema que es claro, el municipio tiene toda la voluntad de viabilizar un lote para poder hacer el proyecto, pero pues los lotes que hemos logrado, no cumplen con PET y hay unos temas normativos que no nos han permitido acceder a un lote.

Hay voluntad del gobierno municipal, del gobierno departamental en acompañar y del gobierno nacional para la construcción de ese centro de salud. Ya hasta nombre le pusimos porque nos dijeron cuál cómo va a llamar. Dijimos el centro de salud Santa María y esperamos que el centro de salud Santa María sea una realidad.

Además, agregó que “el proyecto de adecuaciones menores, ya validaron la intervención de todos los centros de salud, solo falta uno que nos lo validen, pero nos han validado los otros ocho centros de salud, es decir, todos los centros de salud de Redsalud van a ser refaccionados, remodelados, entre esos el de Fundadores”

Incluso el centro de salud la Milagrosa, que tanto lo reclaman las personas, las adecuaciones van en más de un 75%, ya nos falta solo unos detalles eléctricos porque hubo que cambiarle todo el tema eléctrico por normatividad del retié y muy seguramente vamos a estar atendiendo pacientes de mediana complejidad de allí.

En Armenia intensificarán medidas para partido de Deportes Quindío y Atlético Huila, residentes en el sector del estadio exigen mayor control para evitar afectaciones de orden público

Frente a los lamentables hechos de disturbios, desmanes y heridos que dejó el partido entre el Deportes Quindío y Atlético Nacional se reforzarán las medidas para un nuevo encuentro esta vez contra el Atlético Huila.

Precisamente el partido está programado para hoy lunes 8 de septiembre a las 8:10 de la noche por eso las autoridades le apuntan al fortalecimiento de los controles de seguridad en los alrededores del Estadio Centenario.

Yuliana Andrea Mendoza es residente de la zona y evidenció su preocupación por la situación debido a que este tipo de hechos generan angustia lo que no permite la tranquilidad y un buen descanso entendiendo que los partidos se desarrollan en horas de la noche.

Extendió el llamado a las autoridades para que establezcan las acciones correspondientes que permitan mitigar las afectaciones y mantenga el orden público en la zona.

La Comisión Local de Fútbol estableció que no permitirán, Pólvora, Camisa o prendas alusivas al equipo visitante, Elementos cortopunzantes, Correas y Maletines grandes.

En noticias políticas, estuvo de visita en Armenia, el exembajador de Colombia en el Reino Unido Roy Barreras que ratifico que, aunque aún no es candidato a la presidencia esperara hasta el mes de marzo para determinar si se suma a una consulta para aspirar a la presidencia con su movimiento La Fuerza con la que espera que el Quindío logre una curul en la cámara de representantes.

En las ferias del libro en Calarcá Quindío y en Manizales tres profesores-investigadores de la universidad del Quindío se hicieron presentes con su obra “Prácticas de lectura en la educación contemporánea. Entre lo impreso y lo digital”. ellos, son Mauricio Hernández Carvajal, del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística; Jorge Urrea Giraldo, de Comunicación Social - Periodismo; y Camilo López Leal, de Filosofía,

En deportes, Con jornadas cargadas de emoción, inclusión y alta competitividad, Armenia vivió este fin de semana el primer Campeonato Nacional Juvenil Interligas e Interclubes de Paratletismo, que reunió a más de 100 deportistas de 15 regiones de Colombia en 150 pruebas oficiales.

Michel Mariana Sosa y Jerónimo López le dieron a Quindío dos medallas de plata y una de bronce en Armenia en el desarrollo de dicho Campeonato, un balance que consolida su proyección hacia los Juegos Paranacionales 2027. Ambos se alistan ahora para el Campeonato Nacional de Mayores que se realizará en noviembre.

De otro lado en la liga nacional de futbol de salón, los equipos de Caciques del Quindío de la rama masculina ganaron sus dos partidos el fin de semana.

Caciques Junior ganó 4 a 3 Tolima en el coliseo del café de Armenia, mientras que Caciques del Quindío A ganó, gusto y goleo de visitante 4 a 0 ante Motilones futbol club.

Hoy inicia la copa de la Fe en el Quindío donde sacerdotes a nivel nacional e internacional participarán de un encuentro futbolero combinado con el evangelio

Todo está listo para que inicie la copa de la Fe en su décima versión y como epicentro el departamento que recibirá a 600 sacerdotes de diferentes regiones del país y de Ecuador, Venezuela Y México.

Hoy comienza el evento con un acto inaugural a las 4y30 de la tarde en la plaza de Bolívar de la ciudad y mañana martes 9 de septiembre será el partido entre Armenia y Nueva Pamplona a partir de las 10 de la mañana en el Estadio Centenario de la ciudad.

El padre César Ladino delegado de la pastoral del deporte dio a conocer que hasta el viernes 12 de septiembre se vivirá el evento futbolístico protagonizado por sacerdotes que también impacta positivamente en la dinámica económica del departamento.