María G, la periodista rusa que canta en español inspirada por Shakira

María G nació en Rusia, estudió periodismo, entrevistó a figuras políticas y llegó a ser presentadora en un canal de televisión federal que emite desde Moscú. Algo que para muchos sería satisfactorio, pero María sentía que le faltaba algo en la vida, y lo encontró al escuchar, en repetidas ocasiones, a la colombiana Shakira.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, María G dijo que su sueño es difundir en Rusia la música latina como ella la ve y escucha. Planea hablar, lo mejor posible, español, y va por buen camino en este propósito.

La canción más reciente es “Lakalalo”, que María G compuso en un momento de inspiración, luego de escuchar canciones de Shakira como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka (This Time for Africa)” y “La La La”, entre otras. El video de “Lakalalo” lo grabó en las calles de Medellín, ayudada por bailarines espontáneos y parte del público que se dejó contagiar por el ritmo de sus canciones.

La denominada Shakira rusa asegura que su intención no es ser imitadora de la barranquillera. Relató que, para conocer y hablar unos minutos con la superestrella colombiana, asistió a su concierto en Río de Janeiro, luego en Bogotá, y fue en uno en Arizona, Estados Unidos, donde pudo cruzar unas palabras con Shakira, quien la impulsó a seguir en la música.

María G le regaló un anillo —diseñado por ella misma— a Shakira, con los nombres de los hijos de la cantante. Shakira, encantada, lo usó de inmediato y, en ese primer encuentro, le elogió el color único de su cabello.

No solo la música ha sido su campo de exploración. Para sorprender a Shakira, María G hizo algo realmente único: descendió al fondo del mar en un acuario de Dubái y bailó con tiburones, un gesto que refleja su pasión sin límites. Imágenes y videos de esa increíble hazaña dan cuenta de su dedicación y su amor por la música y la vida.

“Lakalalo” se ha vuelto viral en escuelas de baile desde Siberia hasta Inglaterra, convirtiéndose en una verdadera sensación mundial. Su energía vibrante y su mensaje de alegría han contagiado a todos los rincones del mundo, desde San Petersburgo hasta la frontera con China. La canción se escucha en todos los rincones, cantada por personas que, aunque no hablan español, la interpretan con el alma.