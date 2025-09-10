Los portales que recibieron pauta y que provocaron investigación a exgerentes de Telemedellín

Medellín, Antioquia

La apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación contra diez funcionarios y exfuncionarios de Telemedellín tiene como punto de partida la publicación en medios nacionales de una lista de más de 26 portales digitales contratados para pauta institucional en 2021, varios de ellos sin trayectoria verificable y con cuestionamientos por su constitución reciente.

El caso que fue ampliamente documentado por Caracol Radio, detalla nombres de portales como Noticias al Día, Medellín Opina, Nación Paisa, Megafinade, Café Goh, La Otra Cara, Red Noticias, SoyMedellín.co, Frío, Libro al Aire, Noticias de la Urbe, Región Económica, entre otros. Algunos de estos no contaban con dominios activos ni actividad visible en redes sociales al momento de ser contratados.

Estas revelaciones llevaron a la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá a emitir el Auto 1464 del 29 de agosto de 2025, en el que se ordena abrir investigación formal contra los exgerentes Mabel Rocío López Segura, Johana Jaramillo Palacio y Deninson Mendoza Ramos, así como contra el exsecretario de comunicaciones Juan José Aux Trujillo y otros seis funcionarios: Isabel Cristina Carvajal, Jaime Alfonso Saldarriaga Piedrahíta, Juan Diego Hernández Agudelo, Lady Johana Restrepo Contreras y María Camila Arango Pérez.

Contratación sin justificación técnica

El Ministerio Público cuestiona que Telemedellín haya destinado recursos públicos a estos medios sin contar con estudios previos que justificaran el alcance, el impacto o la audiencia de los mismos. Incluso, según el auto, dentro del propio canal se advirtieron alertas sobre las deficiencias técnicas y la baja relación costo-beneficio de esas contrataciones.

La Procuraduría pidió a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DINE) verificar los contratos, analizar los criterios de selección de los portales y establecer si hubo fraccionamiento o direccionamiento irregular. Además, solicitó analizar desde los ámbitos financiero, contable y técnico las inversiones realizadas en medios que “no ofrecían condiciones objetivas para la inversión institucional”.

Posibles vínculos políticos y familiares

La controversia también escaló cuando Caracol Radio reveló que algunos de los beneficiarios de esos contratos eran el hermano y la exesposa del actual gerente de RCTV, Holmman Morris, así como la esposa y el hermano del congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro Ramírez.

El documento menciona que no existió un análisis de inversión ni un estudio de mercado previo. Por esta razón, la Procuraduría busca determinar si se violaron los principios de legalidad, economía y planeación que rigen la contratación pública.



