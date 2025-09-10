JEP adopta medidas para agilizar la situación jurídica de exfarc que no son máximos responsables

Bogotá

Para agilizar la definición de la situación jurídica de comparecientes de las Farc que no sean seleccionados como máximos responsables en crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Jurisdicción Especial para la Paz adoptó una serie de medidas para este propósito.

Una de ellas es que se aprobó un plan de movilidad escalonada de seis magistrados de la Sala de Amnistía o Indulto hacia la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para reforzar el trabajo y avanzar en poder resolver la situación jurídica tanto de los comparecientes de las Farc como de la fuerza pública que no sean hallados como máximos responsables. Es decir que, aunque participaron en los hechos, no ejercieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o ejecución del plan o patrones macrocriminales determinados por la JEP.

Se dispuso la movilidad de la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, a partir del 15 de octubre, y del magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila, desde el 1 de febrero de 2026, cada uno por un periodo de un año. Asimismo, se crearán subsalas duales de decisión dentro de la Sala de Definición, integradas por magistrados de las dos salas.

Además, se realizará un diagnóstico conjunto de la carga de trabajo y del reparto de casos, que permitirá un análisis sistemático y garantizará decisiones en plazos razonables.

Con estas medidas la Jurisdicción Especial para la Paz busca cumplir con su labor de investigar, juzgar y sancionar, pero también de resolver la situación jurídica de los comparecientes para que puedan reintegrarse a la sociedad con todas las garantías.