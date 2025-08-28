Retorno comunidad Emberá podría darse en las próximas semanas indicaron desde la Secretaría General

Colombia

Desde la Secretaría General explicaron que se avanza en los ajustes institucionales para acompañar a las familias que decidan regresar a sus territorios ancestrales. Aunque no se confirmó una fecha exacta, sí se precisó que el retorno se daría en un plazo corto.

“El secretario general ha reiterado que el retorno es la ruta principal y que se está trabajando para que se cumpla en las próximas semanas”, señalaron voceros de la entidad.

Reubicación para quienes permanezcan en Bogotá

El Distrito también reconoció que habrá un grupo de familias que no emprenderán el retorno y que deberán ser reubicadas en distintos espacios, los cuales aún no han sido definidos.

El traslado al predio del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, en el barrio Salitre, quedó descartado, ya que el lugar no está adecuado y requiere un proceso administrativo complejo.

Contexto de la decisión

El anuncio ocurre en medio de las discusiones sobre el futuro de la comunidad emberá en la ciudad. Según información conocida en las mesas de diálogo, cerca del 80% de las familias han manifestado su interés en regresar a sus territorios, lo que constituye la base de la estrategia que impulsa la Secretaría General.