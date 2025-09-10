Medellín se prepara para vivir la 19ª Fiesta del Libro y la Cultura

Medellín, Antioquia

Del 12 al 19 de septiembre, Medellín celebrará la 19ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano que cada año reúne a lectores, escritores y editoriales alrededor de los libros y la palabra.

Con una programación continua de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., la Fiesta desplegará actividades en cuatro escenarios de la ciudad: el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Parque de los Deseos y Carabobo Norte, consolidándose como uno de los eventos más esperados en la agenda cultural de Medellín.

Los asistentes podrán disfrutar de talleres, concursos, charlas, presentaciones y actividades interactivas que invitan a recorrer el viaje hacia la lectura, la escritura y la oralidad. La Fiesta también será un espacio para conocer las novedades de grandes editoriales y producciones independientes.

Además, contará con una agenda académica y profesional para quienes ven en la literatura no solo entretenimiento, sino también una disciplina y un oficio que transforman comunidades y vidas enteras.

Confiar Coop: cultura y libros gratuitos para la ciudad

En el marco de la Fiesta, la cooperativa Confiar participará con un stand ubicado en el ingreso del Orquideorama del Jardín Botánico. Allí, los visitantes podrán disfrutar de actividades lúdicas que acercan la lectura de manera creativa y colectiva.

Al finalizar las experiencias, los asistentes recibirán de manera gratuita libros, cuadernillos y minicuentos de su sello editorial, una apuesta cultural que desde 2003 ha entregado más de 1,3 millones de ejemplares y publicado 20 obras, con una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos para convertir la lectura en patrimonio colectivo.

La propuesta de Confiar combina el acceso al conocimiento con experiencias innovadoras que invitan a acercarse a la lectura de manera diferente: