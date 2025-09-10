3.000 personas en Rionegro perderían cobertura en salud subsidiada por no actualizar el Sisbén

En Rionegro, en el Oriente antioqueño, al menos 3.000 usuarios del régimen subsidiado de salud podrían quedar sin cobertura médica si no actualizan su encuesta del Sisbén, requisito obligatorio establecido por el Gobierno Nacional.

La situación también afecta a migrantes venezolanos, quienes deben presentar un certificado de permanencia válido para mantener su afiliación.

La subsecretaría de Gestión en Salud, Tatiana Valencia, detalló que sin estos documentos, la normatividad vigente impide que continúen recibiendo los beneficios del sistema.

“Invitamos a cada usuario a acercarse cuanto antes a la oficina del Sisbén de la Casa Provincial para realizar este proceso, sencillo pero fundamental”.

El plazo para realizar el trámite vence en este mes de septiembre. Quienes aún no han actualizado su información deben acudir a los puntos oficiales habilitados, como la oficina del Sisbén en la Casa Provincial o la taquilla 5 de atención al usuario en salud. De no hacerlo, perderán el acceso a consultas, tratamientos y demás servicios médicos subsidiados.