¿Está en riesgo la temporada de Jhon Jader Durán en Turquía? Esto dice la prensa

Jhon Jader Durán lleva dos meses con Fenerbahçe y ha tenido un arranque con varios tropiezos con el equipo turco. En el partido por la vuelta de los playoffs de la Champions ante Benfica el delantero colombiano fue sustituido al minuto 65 por molestias físicas, por lo que no estuvo convocado a la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas con Colombia y tampoco fue tenido en cuenta en el último juego de su club.

Dura baja para el subcampeón de Turquía, cuando el futbolista colombiano venía sumando minutos y ya había logrado marcar su primer gol oficial ante Feyenoord, mostrando su talento en el ataque en los primeros partidos.

Al-Nassr pagó 77 millones de euros a comienzos de 2025 por Jhon Jader, su paso por el equipo árabe fue de seis meses en el que tuvo una campaña con altibajos, disputando la Liga de Arabia y la Liga de Campeones de Asia. En julio del 2025 fue cedido por el club al Fenerbahçe para disputar la temporada 2025-26.

¿Qué pasaría con la lesión de Jhon Durán?

Aunque el equipo turco aún no ha sacado un reporte médico oficial sobre la lesión del joven delantero colombiano, la prensa del país mencionó que la molestia que sufrió Durán podría ser de gravedad y no una simple dolencia física, como pareció ser desde un principio.

“Ayer me enteré de que la lesión de Durán es grave; estará de baja al menos un mes. Se espera que se recupere sin cirugía, pero la cirugía podría costarle la temporada a John Durán”, indicó el periodista truco Gürcan Bilgic en un video publicado en el canal de YouTube de Hodri Meydan, medio de comunicación que cubre al equipo del colombiano.

Esta noticia llega cuando el equipo Fenerbahçe destituyó de su cargo a José Mourinho por la eliminación de la fase previa a de la Champions League. El entrenador portugués de 32 años estuvo con el club de Estambul desde julio del 2024, un poco más de un año, en el que llevó al equipo al subcampeonato en la temporada 2024-25.

Ahora el nuevo entrenador del equipo es el italiano Domenico Tedesco, que le apuesta por la estructura en los planteles. Es el exentrenador de la Selección de Bélgica con gran experiencia internacional. En Alemania dirigió a RB Leipzig en la temporada de 2021-22.