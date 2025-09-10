Congresista Díaz-Balart se reunió en EE.UU. con alcaldes de Medellín y Cali por lucha antidrogas

Representante a la cámara Mario Díaz-Balart y congresista Henry Cuéllar se reúnen con alcaldes de Medellín y Cali en EEUU. Foto: Redes sociales.

Medellín

En medio de la polémica por el viaje a Estados Unidos de los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder adelantaron este martes 9 de septiembre una agenda en Washington con congresistas y funcionarios del Gobierno norteamericano para abordar asuntos de seguridad nacional, narcotráfico y cooperación bilateral.

Mario Díaz-Balart, representante a la Cámara en EE. UU. y copresidente del Comité Parlamentario a favor de Colombia, informó que junto con el congresista Henry Cuéllar sostuvieron un encuentro con los mandatarios colombianos. El diálogo, dijo, se centró en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad regional.

“Continuaremos trabajando para combatir el narcoterrorismo, promover los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y Colombia, así como avanzar en objetivos comunes de estabilidad, prosperidad y gobernanza democrática”, señaló Díaz-Balart en su cuenta de X.

Hoy, como copresidentes del Comité Parlamentario a favor de Colombia, @RepCuellar y yo sostuvimos una reunión muy positiva con los alcaldes de Cali y Medellín sobre temas de mutuo interés.



— Mario Díaz-Balart (@MarioDB) September 9, 2025

Por su parte, el alcalde Gutiérrez destacó en redes sociales la reunión con Christopher Landau, subsecretario de Estado del Departamento de Estado, en la que se discutieron temas de seguridad, comercio e inversión social. “Destacamos la importancia de fortalecer las relaciones subnacionales con las ciudades y las regiones en Colombia. Estados Unidos y Colombia siempre han sostenido una buena relación, así debe seguir siendo. Colombia no cederá ante el narcoterrorismo y el crimen”, escribió el mandatario.

Muy importante encuentro con Christopher Landau @DeputySecState Sub Secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos 🇺🇸 @StateDept .

Trabajando con mucho amor por Medellín y por Colombia 🇨🇴.

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2025

El propósito del viaje

Dentro de la agenda en Washington, Gutiérrez anunció que solicitará mantener y fortalecer la cooperación en la lucha contra organizaciones ilegales, proteger los programas sociales y consolidar la relación comercial entre ambos países. Además, pedirá apoyo para la extradición de responsables del asesinato de 13 policías en Amalfi, Nordeste de Antioquia.

El alcalde ha insistido en que este viaje responde a un “deber con Colombia y con las regiones”, con el fin de reforzar las relaciones bilaterales y expresar preocupaciones sobre seguridad y narcotráfico. Pese a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro por el viaje, Gutiérrez ha reiterado que no necesita autorización para sostener reuniones internacionales en beneficio del país.