Los conductores de transporte escolar en Anserma (Caldas) entran en paro por deudas de hace 2 meses

Los transportadores de transporte escolar en Anserma (Caldas), argumentan que es difícil trabajar sin tener los pagos al día, en total, son 40 rutas, las cuales hoy se suspendieron por una deuda que llega casi a los $ 200 millones que ha afectado a cerca de 300 estudiantes de siete sedes educativas.

“Llevamos más de 60 días y la empresa no ha pagado ni un peso, trabajar fiado es difícil, no nos tienen en cuenta para saldar la deuda, entonces por eso tomamos esta decisión, pese a que nos cuesta dejar a nuestros niños sin ir a estudiar, pero es de la única manera que nos hacemos sentir”, indica Juan Carlos Montes, líder de los transportadores.

Montes, agrega que la empresa no está dispuesta a dialogar ni a lograr acuerdos, “nuestros conductores prestan un servicio digno y así como al gerente le da hambre, pues a nosotros también, tenemos que pagar obligaciones”.

Frente a esto, la empresa Trans Unión S.A. e indican que recibieron un pago parcial de $ 58 millones por parte de la administración municipal, dinero que comenzarán a pagar a los conductores, así lo afirma el gerente Gilberto Bedoya: “Cuando contemos con los recursos que nos paga el municipio, inmediatamente, se pagará a los conductores, no es que la empresa se niegue a hacerlo. Esta semana empezaremos a pagar lo correspondiente a cada servicio. El pago parcial es de $ 58 millones y el total son aproximadamente $ 118 millones. Entonces, dependemos de la transferencia que nos haga el municipio, por ese motivo es el retraso, no es por cuenta propia”.

Sin embargo, los transportadores anuncian que el paro es indefinido y retomarán las labores cuando les hayan pagado la deuda en su totalidad. Entre tanto, este medio radial se intentó comunicar con la Alcaldía de Anserma y no obtuvimos respuesta.