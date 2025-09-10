Dibu Martínez criticó fuertemente a Wilmar Roldán, tras derrota de Argentina en Ecuador

Finalizaron las Eliminatorias en Sudamérica para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Seis selecciones obtuvieron un cupo directo al campeonato del mundo: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

El puesto del repechaje se definió en la última jornada. Bolivia le ganó a Brasil 1-0 en El Alto y aseguró un chance para pelear un posible paso a la Copa del Mundo, esto también gracias a la derrota de Venezuela 3-6 ante Colombia. La Vinotinto se quedó por fuera, junto con Chile y Perú.

En el partido entre Ecuador y Argentina, con ambas selecciones ya clasificadas, el árbitro designado por la CONMEBOL fue Wilmar Roldán. El colombiano fue duramente criticado por varios jugadores de la Selección Argentina por dos decisiones polémicas en el desarrollo del juego, que según los argentinos, afectaron el resultado del compromiso.

Una de ellas fue la expulsión por roja directa del defensor Nicolás Otamendi sobre la media hora del compromiso por una falta, siendo el último hombre en la jugada. La segunda fue la pena máxima a favor de Ecuador sobre el final del primer tiempo, por un codazo de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado dentro del área Albiceleste. El tiro penal fue cobrado por Enner Valencia, quien puso el 1-0 definitorio.

¿Qué dijo Dibu Martínez sobre Roldán?

Esta fue la cuarta derrota de la campeona del mundo. Solo perdió ante Ecuador, Colombia, Uruguay y Paraguay en 18 juegos disputados de las Eliminatorias Sudamericanas. Se clasificaron primeros en la tabla de posiciones al Mundial del 2026 con 38 unidades, nueve más que Ecuador, que fue segunda.

En declaraciones para TyC Sports, Dibu Martínez habló de lo que fue el encuentro y se refirió a la actuación del colombiano Roldán. “Fue un partido duro, yo creo que el empate estaba bien, el árbitro no sé lo que cobró. Fue una disputa normal (la jugada del penal), pero bueno, para ganarnos tienen que hacerlo así“, tras la derrota 1-0 en condición de visitante con la Tricolor ecuatoriana.

🗣️ "PARA GANARNOS, NOS TIENEN QUE GANAR ASÍ"



La opinión de Dibu Martínez sobre el arbitraje ante #Ecuador. pic.twitter.com/jcjrWvpHWe — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2025

También habló sobre la expulsión de su compañero Nicolás Otamendi que los dejó con 10 jugadores en cancha. “La expulsión de Otamendi puede ser, pero el penal que nos cobró fue una disputa donde el rival va contra Tagliafico. Eso cambió el partido. Pero sabemos que los referís afuera de casa nos complican un poco más", dejando ver así que para los jugadores argentinos, las decisiones tomadas por Wilmar Roldán afectaron el desarrollo de juego.

Otro futbolista que habló fue el mismo Nicolás Tagliafico, el jugador al que le pitaron el penal en contra, tras una extensa explicación de lo sucedido mencionó: “impulso el brazo totalmente natural. Con la vehemencia que venía preciado me choca”

Lautaro Martínez también se quejó del colombiano por la forma en la que se comunica con los argentinos: “Repartió amarillas, amenazaba todo el tiempo con lo del Mundial y todo eso no está bueno. Es un gran árbitro, porque me dirigió muchísimas veces, pero hoy no se comportó bien“.