Denuncian presunta estafa con falsas asociaciones de vivienda en Norte de Santander / Witthaya Prasongsin

Norte de Santander.

La Fundación Red Mujeres de Norte de Santander advirtió sobre una presunta estafa masiva que estaría dejando cientos de víctimas en el departamento a través de supuestos proyectos de vivienda de interés social y programas educativos.

Aura Navas, directora de la fundación y defensora de derechos humanos, aseguró que desde enero vienen alertando sobre la situación.

“Hemos identificado que estas organizaciones han funcionado bajo diferentes nombres: primero Asoalma, luego Global Human Rights, después Agaf y ahora una asociación llamada Jerusalén”, señaló.

Según la dirigente, a las personas se les habría hecho creer que estos proyectos contaban con respaldo oficial.

“Decían que estaban avalados por el Ministerio de Vivienda, la Gobernación y la Alcaldía de Cúcuta, pero esas entidades ya nos confirmaron que no tienen ninguna relación con estos señores”, afirmó.

Navas indicó que el mecanismo consistía en cobrar montos mínimos bajo la figura de certificados de donación.

“De esa manera lograban que la gente entregara dinero, pero las viviendas y los lotes no existen”, dijo, al advertir que “más de 5.000 personas en Norte de Santander y cerca de 10.000 en el país han sido afectadas”.

La directora también mencionó que este tipo de prácticas no se limitan a los proyectos de vivienda.

“Hubo una universidad llamada Online University, donde la gente pagaba matrículas y mensualidades, pero el Ministerio de Educación ya confirmó que no existe en Colombia ni tienen validez esos estudios”, explicó.

Sobre la seguridad de las víctimas, Navas manifestó preocupación: “A quienes denuncian los empiezan a amenazar. Hay personas que han tenido que salir de sus casas por la presión de estos grupos”.

La Fundación Red Mujeres hizo un llamado a las autoridades para que avancen en las investigaciones y a la comunidad para que, en caso de haber sido engañada, denuncie ante la Fiscalía.