Ecosistemas Agropecuarios: la visión de Davivienda para la sostenibilidad del campo

No es un secreto que el sector agrícola es el jugador clave en la economía nacional: de acuerdo con el DANE, se trata de la industria que más aportes hizo durante 2024 al PIB colombiano, registrando incluso un crecimiento del 8,1 % frente a los resultados del 2023. Tampoco es un secreto que el país es una despensa de talla global, representando en promedio un tercio de las exportaciones totales, según la misma entidad.

Por eso mismo, resulta clave continuar generando estrategias que lo potencien y fortalezcan su sostenibilidad. Bien lo saben organizaciones como Davivienda, que tiene al agro como uno de sus pilares centrales a la hora de crear propuestas integrales que, entre otras cosas, atiendan las necesidades y promuevan la inclusión financiera de los pequeños agricultores a través de créditos en alianza con Finagro, acompañamiento, mentoría, aseguramiento y encadenamiento productivo.

La clave, explican desde la compañía, está en identificar “ecosistemas agropecuarios” con viabilidad de desarrollo. A la fecha, ya tienen registrados 140 de ellos, conformados en su mayoría por empresas ancla, mercados disponibles, productores activos y disposición para generar alianzas. Estos demuestran un potencial cercano al billón de pesos, en sectores como el arrocero, el lechero y el de insumos agropecuarios.

En palabras de Luis Felipe Arboleda, director del Segmento Agropecuario de Davivienda, “el desarrollo del país empieza por A de Agricultura. Los recursos están, el mercado internacional está, fortalezcamos la inversión, la seguridad, la infraestructura y la productividad por medio de la sostenibilidad. El campo es nuestra casa, hagámosla más próspera, incluyente y verde”.

De acuerdo con el ejecutivo, la meta para los próximos años es duplicar la cartera de apoyo al sector, que actualmente asciende a 6 billones de pesos. A continuación, algunas estrategias que permitirán alcanzar ese objetivo:

El pequeño y mediano agricultor como parte del Ecosistema Agro

| Foto: Getty Images / Polaco Studio / 500px Ampliar

Davivienda creó la plataforma “Al Grano”, que permite a los clientes del segmento agropecuario solicitar a través de WhatsApp créditos que reciben aprobación en cuatro días, recortando barreras geográficas y de infraestructura. Estos créditos se otorgan en condiciones Finagro, lo que les permite acceder a mejores tasas de interés e incluso a Líneas Especiales de Crédito e incentivos.

Adicionalmente, se busca proteger y mitigar los riesgos climáticos que puedan enfrentar los agricultores a través de los seguros Tranquilidad Rural, en asocio con Seguros Bolívar. Una iniciativa que permitió a 10.200 productores de 428 municipios afectados por el Fenómeno de El Niño recibir pagos de indemnizaciones que ayudaron a mitigar los efectos de las sequías.

Empresas ancla como aliados del sector agropecuario

Paralelamente, Davivienda ha promovido el trabajo en llave entre productores rurales y empresas ancla que, al final, terminan funcionando como puente entre los pequeños y medianos productores y el mercado, garantizando la venta de su producción e impulsando el acceso a créditos, tecnología y conocimientos.

Bajo esa óptica, han llegado a más de 3.000 pequeños productores y más de 3.700 medianos productores ubicados en diferentes municipios del país, dedicados, en especial, a proyectos de arroz y café. Adicionalmente, han promovido inversiones en obras civiles para suministro de agua y de biotecnología.

Con todo, la meta del banco es consolidar, hacia 2030, un ecosistema que integre 100 empresas ancla, 500.000 pequeños productores conectados, y una red de soluciones financieras adaptadas a los ciclos productivos del agro.