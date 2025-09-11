“Si pierde rentabilidad y competitividad, el empresario no puede alcanzar la sostenibilidad”: CAR
El director de la CAR destacó, en la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, la urgencia de forjar alianzas público-privadas para enfrentar el cambio climático en Colombia.
Alfred Ballesteros, director de la CAR, subrayó en el encuentro convocado por Prisa Media que la sostenibilidad implica garantizar el uso responsable de recursos naturales sin comprometer a las futuras generaciones. En ese sentido, señaló que el sector productivo tiene un papel central al ser el mayor usuario de dichos recursos.
Por otro lado, el directivo recalcó la importancia de incentivos como beneficios tributarios y créditos verdes para facilitar la transición empresarial hacia la sostenibilidad.
A continuación, la entrevista completa: