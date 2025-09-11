“Si pierde rentabilidad y competitividad, el empresario no puede alcanzar la sostenibilidad”: CAR

Alfred Ballesteros, director de la CAR, subrayó en el encuentro convocado por Prisa Media que la sostenibilidad implica garantizar el uso responsable de recursos naturales sin comprometer a las futuras generaciones. En ese sentido, señaló que el sector productivo tiene un papel central al ser el mayor usuario de dichos recursos.

Por otro lado, el directivo recalcó la importancia de incentivos como beneficios tributarios y créditos verdes para facilitar la transición empresarial hacia la sostenibilidad.

A continuación, la entrevista completa: