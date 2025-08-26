Concurso de notariados 2025: ¿sabe cuáles son los requisitos? Conózcalos aquí

El Consejo Superior de la Carrera Notarial es el órgano principal encargado de administrar y dirigir la carrera notarial en Colombia, además, es un ente autónomo que no necesita de terceros para funcionar. Por otro lado, también tiene como tarea nombrar a notarios de propiedad. El Consejo Superior de la Carrera Notarial publicó las bases y cronograma para el concurso de méritos para notarios.

Así las cosas, este 9 de septiembre el Consejo abrirá los procesos de inscripción para trabajar en las notarias del país. Hasta el 23 del mismo mes se podrá recibir los documentos que requiera la entidad para ocupar las vacantes.

Otras fechas que deberá tener en cuenta son el 24 de septiembre y 20 de octubre, en estas dos fechas se revisarán documentos de los aspirantes:

Su hoja de vida

El cumplimiento de los requerimientos mínimos para ingresar al concurso

Requisitos y documentación que necesitará si es aspirante

Si usted es abogado y cumple con todos los requisitos establecidos, tenga en cuenta que para poder postularse a este concurso, los papeles que deberá entregar son:

Cédula de ciudadanía, por delante y por detrás, debe ser legible y ampliada al 150 %.

Certificado especial de vigencia de cédula de ciudadanía expedido por la Registraduría

Certificado especial de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Procuraduría

Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la República.

Certificado de antecedentes judiciales

Certificado de antecedentes de medidas correctivas expedido por la Policía Nacional.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Superior de la Judicatura para quienes ostenten la calidad de abogados.

Así irá el cronograma de postulación

La Superintendencia de Notariado y Registro publicó en un documento, que más tarde el portal Ámbito Jurídico también mostró en X, el orden de las fechas y lo que se evaluara en cada una de ellas:

9 de septiembre hasta el 25 de septiembre: recibirán documentos de manera digital, revisarán de hojas de vida y harán la verificación de requisitos.

recibirán documentos de manera digital, revisarán de hojas de vida y harán la verificación de requisitos. 20 de octubre hasta el 31 de octubre: publicación del listado preliminar de admitidos e inadmitidos, y puntaje en calificación de antecedentes, recepción de reclamos y respuesta a estos alegatos.

publicación del listado preliminar de admitidos e inadmitidos, y puntaje en calificación de antecedentes, recepción de reclamos y respuesta a estos alegatos. 25 de noviembre hasta 4 de diciembre: publicación sobre listado de los admitidos de manera oficial y citación a pruebas escritas.

publicación sobre listado de los admitidos de manera oficial y citación a pruebas escritas. 7 de diciembre al 30 de diciembre: aplicación de pruebas escritas, calificación y resultado de las pruebas de manera preliminar.

Esta es la programación para lo que resta del 2025, allí la Superintendencia de Notariado especificó también como estará organizado el cronograma para el 2026:

5 de enero hasta el 3 de febrero: recepción de reclamaciones y respuesta a las mismas.

recepción de reclamaciones y respuesta a las mismas. 10 de febrero: resultado definitivos de las pruebas realizadas, luego, comenzarán las convocatorias a las entrevistas.

resultado definitivos de las pruebas realizadas, luego, comenzarán las convocatorias a las entrevistas. 23 de febrero al 24 de marzo: entrevistas.

entrevistas. 6 de abril al 9 de abril: resultados preliminares de las entrevistas y el ponderado acumulado.

resultados preliminares de las entrevistas y el ponderado acumulado. 10 de abril al 7 de mayo: recepción y respuesta de reclamaciones.

recepción y respuesta de reclamaciones. 19 de mayo: entrega definitiva de los resultados de la entrevista y el ponderado acumulado.

entrega definitiva de los resultados de la entrevista y el ponderado acumulado. 1 de junio: publicación del listado con las personas elegidas.

