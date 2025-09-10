Colombia fortalece su liderazgo en el póker latinoamericano en el Winner Poker Series (WPS)

Colombia sigue consolidándose como uno de los referentes del póker en Latinoamérica tras el éxito de la más reciente edición del Winner Poker Series (WPS), realizada entre el 20 de agosto y el 1 de septiembre en el Hollywood Casino Bulevar Niza, en Bogotá. El evento reunió a más de 600 jugadores nacionales e internacionales y entregó bolsas de premios que superaron los USD 400.000.

El campeón del Main Event fue Julián Fonseca, quien destacó la importancia de la competencia en vivo y la experiencia del WPS. “Empecé jugando con amigos y poco a poco me fui formando. Esta victoria significa mucho y ahora quiero ir por nuevos retos, como el torneo en Panamá”, afirmó.

Desde su creación en 2013, el WPS se ha posicionado como el circuito de póker más importante del país y una de las paradas obligadas en el calendario regional. Organizado por Winner Group, operador nacional de entretenimiento parte del grupo internacional Cirsa, el evento se celebra cuatro veces al año en ciudades como Bogotá y Medellín, con una duración de casi dos semanas por edición.

Con torneos como el High Roller, Mystery Bounty y PLO 5 Super KO, la serie ha repartido premios históricos de hasta USD 1 millón, atrayendo jugadores de países como México, Perú, Venezuela, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, así como participantes de Europa y Asia.

La última parada de 2025 se realizará del 22 de octubre al 3 de noviembre en el Casino Hollywood Milla de Oro, en Medellín, con una agenda que promete cerrar la temporada con fuerza.

Además de la competencia, el WPS destaca por su infraestructura profesional, transmisiones en vivo, cobertura digital, medios de pago digitales y bancarizados, así como un equipo técnico colombiano altamente capacitado, lo que refuerza el prestigio del evento y del país como sede de grandes torneos.