Madre e hija vallecaucanas llevan sus diseños a la Semana de la Moda en Milán

La moda colombiana se prepara para conquistar la Milan Fashion Week. El próximo 27 de septiembre, el emprendimiento de moda llamdo CLAMA, creada por las vallecaucanas Claudia Isaza junto con su hija Manuela Herrera, debutará en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo con la colección Primavera-Verano 2026: Raíces del Alma.

La propuesta va más allá de lo estético. Es un relato íntimo que transforma el dolor en arte y resiliencia.

“Raíces del Alma es mi carta de amor a Colombia. Es el eco de mis paisajes interiores y de los paisajes que me vieron nacer”, asegura Claudia, convencida de que la moda también puede ser refugio, confesión y sanación.

Detrás de CLAMA hay una historia de renacimiento personal. Claudia revela que la marca nació en uno de los momentos más oscuros de su vida y se convirtió en un propósito mayor:

“Entre todo lo que he vivido, este era el propósito que Dios tenía para mí: crear esta marca para resaltar a las mujeres, para que se sientan lindas, seguras y bien vestidas”.

El nombre mismo encierra significados profundos. CLAMA surge de la unión de “Claudia” y “Manuela”, pero también evoca calma.

“CLAMA trajo calma a mi vida. Es del verbo clamar, de rogarle a Dios”, explica la diseñadora, quien ha integrado incluso una línea de inspiración religiosa con colaboraciones junto a una marca caleña.

La colección Raíces del Alma fusiona textiles artesanales con siluetas contemporáneas que evocan raíz, vuelo y movimiento. Bordados que recuerdan a las abuelas, estampados que vibran como un bambuco y texturas que acarician como el viento del Caribe conforman una propuesta profundamente ligada a la memoria y a la identidad colombiana.

Con la mirada puesta en el futuro, Claudia proyecta a CLAMA tras su debut en Milán. “Sé que vienen cosas maravillosas para mi marca, también para Claudia y para Manuela. Estoy segura de que esta es una oportunidad que nos da Dios y la vida, y hay que aprovecharla de la mejor manera”, afirma.

En este camino, su hija Manuela Herrara resume lo que significa dar este salto: “Hace 30 años caminamos juntas. Hace 2, somos socias. Y hoy, estamos listas para mostrarle al mundo que la moda también puede ser refugio y rezo”.

Un mensaje a las mujeres

Desde su propia experiencia, Claudia envía un mensaje de esperanza: “Por más oscuro que sea ese hoyo, siempre hay una luz. Siempre sale el sol. Tenemos que agarrarnos de lo bonito que se nos presenta para salir adelante, buscar ayuda, levantar la mano, tener una red de apoyo. Eso es vital. Y lo único que les puedo decir es que el amor sana”.

Sobre CLAMA

Fundada en 2023, CLAMA es una firma de moda femenina nacida en el Valle del Cauca que celebra la conexión entre generaciones, la memoria del territorio y el poder transformador del vestir. Su apuesta se centra en una moda emocional, ética y profundamente arraigada en el espíritu colombiano.