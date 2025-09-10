Bad Bunny lidera nominaciones a los Premios Billboard Latinos 2025, Karol G la mujer mas nominada

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 ya tienen a sus finalistas, y Bad Bunny encabeza la lista con un récord histórico de 27 nominaciones, gracias al éxito de su álbum Debí tirar más fotos.

Entre las categorías en las que compite destacan Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año.

Le siguen Fuerza Regida con 15 nominaciones por su trabajo 111XPANTIA, y Rauw Alejandro con 14 por Cosa Nuestra.

La colombiana Karol G se consolida como la mujer más nominada, con 10 menciones por su disco Tropicoqueta, incluyendo Global 200 Artista Latino del Año y Hot Latin Songs Artista del Año Femenina.

También destacan Tito Double P con 10 nominaciones por Incómodo, y su primo Peso Pluma con 9. En la categoría Gira del Año compiten artistas como Luis Miguel, Aventura, Chayanne, Rauw Alejandro y Shakira.

La ceremonia se celebrará el 23 de octubre en el James L. Knight Center de Miami, como parte de la Semana de la Música Latina de Billboard, y será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock. Este año se entregarán premios en 49 categorías, reflejando el impacto real de los artistas en las listas semanales de Billboard.

