Álvaro Uribe planea volver al Congreso: integrará la lista del Centro Democrático en 2026

El expresidente Álvaro Uribe tiene la intención de volver al Congreso de la República, tras desempeñarse como senador entre el 2018 y el 2020. Será el número 25 de la lista al Senado que el Centro Democrático presentará para el próximo periodo legislativo.

Así lo confirmó el director del partido, Gabriel Vallejo, señalando que “si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo ya. El presidente Uribe es el número 25 de la lista cerrada del Senado por el Centro Democrático”.

El dirigente explicó que no fue una invitación que le haya hecho el partido al presidente, sino todo lo contrario: “no es que la haya aceptado, es él que la propuso. Y obviamente, para el partido es un honor que él esté pensando en un momento tan difícil para Colombia, para esta situación del Centro Democrático en los últimos meses”.

Ahora bien, no será una tarea fácil para el expresidente ni para el partido. Obtener 25 curules es una cifra que no han podido alcanzar en ocasiones previas, en donde incluso participó el expresidente: en 2014 y 2018, donde mejor les ha ido, alcanzaron 20 y 19, respectivamente. Actualmente tienen 13 senadores.

Vallejo aseguró que “el presidente está jugado con el Centro Democrático y este es su partido, este es el partido de la mano firme y el corazón grande, está jugado con nuestros candidatos presidenciales, el partido va a tener candidato presidencial”.

La conformación de las listas a Congreso del uribismo:

El director del partido aseguró que para definir el orden de los demás integrantes de las listas “se tendrá un comité evaluador que recomendará el orden. Se tendrán en cuenta la formación académica, la reputación, la honorabilidad, su capacidad de representación regional, su identificación con el partido, con los principios del partido”.

Vallejo aclaró que “hasta el momento el único puesto fijo que tenemos claro es el número 25, que es Álvaro Uribe” y enfatizó en que “el Centro Democrático tendrá la enorme responsabilidad de liderar la lista que va a ayudar a contribuir a la recuperación de Colombia”.