Renato Siebert, conecta el talento del cono sur con la industria musical global

Su nombre es Renato Siebert, chileno, bilingüe en español e inglés y formado en uno de los centros académicos más influyentes del mundo musical, Siebert ha construido una carrera sólida en A&R, marketing, distribución, relaciones con artistas y desarrollo estratégico de talento. Su misión es clara: fortalecer el puente entre el talento latinoamericano, especialmente el proveniente del cono Sur, y los mercados internacionales, con Miami como punto de encuentro entre escenas, géneros e industrias.

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Su camino profesional tiene una base académica importante. Renato estudió Music Business & Management en Berklee College of Music, en Boston, donde obtuvo su Bachelor of Music y alcanzó un GPA de 3.80. Durante su paso por Berklee fue beneficiario de la Berklee Thrive Scholarship y apareció en la Dean’s List en Summer 2022, Spring 2024 y Fall 2024. Además, fue miembro del Berklee A&R Group y cofundador y tesorero del Latin Management Club at Berklee, dos espacios que marcaron su interés por el desarrollo de artistas y por la representación de la música latina dentro de una institución internacional.

Actualmente, Renato trabaja en Miami como Label Manager en The Orchard, compañía perteneciente a Sony Music. Desde septiembre de 2025, lidera relaciones con sellos y estrategias de distribución para clientes de música latina en plataformas como Spotify, Apple Music y otros DSPs. Su rol incluye la coordinación de lanzamientos, el manejo de metadata, derechos y assets, además de la asesoría a sellos en estrategias de catálogo, crecimiento de audiencias y rendimiento en streaming. También se encarga de resolver conflictos de derechos, reclamos y temas de monetización, protegiendo ingresos y evitando problemas que puedan afectar la circulación de la música.

Antes de llegar a The Orchard, Siebert fue Artist Relations y Marketing Intern en Rimas Music, en Ciudad de México, entre mayo y septiembre de 2025. Allí trabajó como project manager de un songwriting camp con más de 50 artistas, en alianza con Daleplay Records y Sólido Records. También apoyó la planificación de campañas digitales, la escritura de copys para redes sociales y las estrategias de lanzamiento junto a equipos de marketing y label. Su labor incluyó el diseño de planes de rollout para proyectos de artistas firmados, el seguimiento de tendencias en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify, y el apoyo en scouting de talento, feedback de demos y administración de bases de datos de artistas y productores.

En paralelo, durante ese mismo período, trabajó como CEO Administrative Assistant en Maven Brand Talent, en modalidad híbrida. Desde ese cargo apoyó al CEO en el cierre de alianzas de alto perfil con artistas como Stevie Nicks, Boyz II Men, Gayle y Disco Lines. También participó en acuerdos de marca con Barbie, Tinder y Booking.com, incluyendo una campaña de Levi’s para el Super Bowl con James Brown. Su trabajo combinó coordinación ejecutiva, gestión de calendario, preparación de decks, briefs de partnership y seguimiento de pipelines comerciales con artistas, ejecutivos de la industria y socios de marca.

Entre enero y mayo de 2025, Renato fue Intern de Digital Marketing & Label Management en 740 Project, en Los Ángeles, de forma remota. En esa experiencia manejó calendarios de publicación para más de cinco clientes, participó en brainstorms diarios para crear ideas de marketing en Instagram, TikTok, X, Facebook y YouTube, y preparó más de 15 auditorías detalladas de redes sociales con métricas actualizadas. También entregó reportes mensuales a clientes y ayudó a definir objetivos realistas para los meses siguientes, una experiencia que fortaleció su mirada analítica sobre crecimiento digital y posicionamiento de artistas.

Su relación con el talento emergente también se consolidó dentro de Berklee. Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, trabajó como Talent Relations Ambassador en el Berklee Career Center, donde identificó y presentó artistas de la comunidad de Berklee a oportunidades externas. En ese rol llegó a proponer colectivamente a más de 25 artistas para distintas oportunidades, además de administrar hojas de cálculo con información de talento y shows dentro y fuera de la comunidad universitaria. También representó a la institución como embajador, orientando y recibiendo a estudiantes.

Durante 2024, Renato amplió su experiencia en A&R, distribución y desarrollo de negocios como Intern de Strategic Growth Marketing y A&R Scout en el3ment. En ese cargo, entre agosto y diciembre, identificó semanalmente nuevos talentos, organizó información en bases de datos, lideró más de 50 campañas de outreach por correo y sostuvo más de 20 reuniones con clientes para presentar servicios de distribución y publishing vinculados a WMG y SMG. Además, brindó apoyo de consultoría y desarrollo artístico a artistas, compositores y productores miembros de la plataforma.

Ese mismo año, entre mayo y diciembre de 2024, también fue Intern de Strategic Marketing and Brand Partnerships en NOX Media, donde desarrolló ideas semanales de contenido y tendencias para redes sociales en sesiones de brainstorming con equipos de artistas. Allí lideró campañas de outreach para potenciales clientes, creó auditorías sociales para más de 30 artistas, administró calendarios de publicación y compiló reportes mensuales de rendimiento en plataformas digitales. También coordinó reuniones con clientes, preparando agendas, tomando notas y dando seguimiento a los próximos pasos después de cada llamada.

La increíble carrera de Renato Siebert refleja una combinación poco común entre sensibilidad artística, formación internacional y dominio operativo de la industria musical. Su experiencia cruza áreas esenciales para el crecimiento de un artista en el mercado actual: A&R, marketing digital, distribución, relaciones con sellos, partnerships de marca, análisis de datos, administración de campañas y desarrollo de audiencias. A eso se suma su certificación como YouTube Certified Team Member, su manejo de herramientas como Microsoft Suite, Google Suite, CRM Symplicity, Finale, Logic Pro, iMovie, Canva, Apollo.io y Label Radar, además de conocimientos técnicos en operación de cámara, micrófonos y live streaming.

Con Miami como base profesional, Siebert se posiciona en una ciudad que funciona cada vez más como centro de conexión entre América Latina, Estados Unidos y el mercado global. Desde allí, su visión apunta a abrir caminos para que artistas del cono Sur puedan competir y colaborar en escenas más amplias, donde conviven el R&B, el Afrobeats, el Latin, el Pop y otros sonidos que hoy cruzan fronteras con naturalidad. Para Renato, el futuro de la música latina no depende solo de llegar a nuevos públicos, sino de construir estructuras profesionales que permitan que ese talento sea entendido, acompañado y proyectado con estrategia.