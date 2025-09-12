En Cartagena 71 jóvenes de Nelson Mandela fueron certificados en Emprendimiento de Software

Tras nueve meses de formación en programación, arquitectura de datos y pensamiento lógico, 71 jóvenes del barrio Nelson Mandela recibieron su certificación en Emprendimiento de Software, un programa que les proporcionó herramientas para aplicar la tecnología en la solución de problemáticas de su comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este programa del centro ZASCA, fue posible gracias al convenio entre la Fundación TenarisTuboCaribe e INNpulsa Colombia, patrimonio autónomo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tuvo una inversión de 58 millones de pesos por parte de la Fundación en infraestructura tecnológica.

Las sesiones se llevaron a cabo en la Institución Educativa Bertha Suttner, sede actual del programa Gen Técnico de la Fundación TenarisTuboCaribe. Con una intensidad total de 150 horas, combinaron módulos teóricos con prácticas aplicadas, ofreciendo a los participantes una formación integral.

Al finalizar el ciclo, los estudiantes participaron en una feria de soluciones en la que mostraron a la comunidad proyectos como ecosistemas educativos para colegios, aplicaciones de inventario dirigidas a PYMES y buzones de sugerencias implementados para la biblioteca pública del barrio Nelson Mandela.

“Como actores comprometidos con el crecimiento de Nelson Mandela, terminar este programa con 71 jóvenes graduados, es un gran orgullo. De esta manera, seguimos aportando a la educación y a la preparación de los jóvenes en herramientas requeridas en el mundo laboral”, comentó Francisco Ruiz, Director Ejecutivo de la Fundación TenarisTuboCaribe.

Soluciones para sus comunidades educativas

Esta formación ha sido para los estudiantes, una oportunidad para desarrollar su pasión por la programación. Como es el caso de Jorge Ramos, estudiante de 11º en la Institución Educativa Jesús Maestro, quien desde niño ha soñado con ser Programador de videojuegos. Él y su equipo de trabajo, desarrollaron una aplicación para su colegio que unifica las plataformas y permite a los estudiantes, maestros y padres de familia, acceder a los recursos necesarios en su día a día.

“Nosotros queremos cambiar nuestra institución, por eso aprovechamos estas clases para darle el salto a la tecnología. Con esta app, que arrancó solo como un buzón de sugerencias, tenemos todo el ecosistema estudiantil en un solo lugar: calendario de eventos, biblioteca virtual, buzón de sugerencias e incluso minijuegos”, explicó Ramos.

Por otro lado, las estudiantes de la Institución Educativa Bertha Suttner, Luisa Méndez y Miryam Rodríguez, desarrollaron con su equipo un software para inventariar las herramientas usadas en las especialidades de mecánica industrial, electricidad y monitoreo ambiental, del programa Gen Técnico Roberto Rocca.

“Esto que aprendimos aquí es una herramienta que nos ayuda para complementar cualquier carrera y para brindar soluciones a nuestro colegio y al barrio, como fue nuestro caso, porque este software se puede aplicar también en las tiendas y otros negocios locales”, mencionó Méndez.