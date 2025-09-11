Cartagena es una de las cinco ciudades donde más se realizan prestamos a través de Quipu

La alianzaentre la fintechQuipu y la billetera digital Claro pay ha facilitado el acceso al crédito para miles de pequeños negocios y “camelladores y camelladoras” en Colombia. Desde 2022, se han desembolsado más de

7.000 créditos productivos, lo que representa una tasa de éxito del 10% en el proceso de evaluación y más de $3.000 millones en financiación para emprendedores en todo el país.

Este esfuerzo ha permitido que desde una persona que vende en la esquinahasta negocios de barrio y emprendimientos familiares accedan a créditos productivos con condiciones justas, procesos ágiles y acompañamiento digital. Las ciudades con mayor impacto han sido Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Montería, donde se concentra la mayor tasa de desembolso.

Sectores que han recibido impulso

Los créditoshan beneficiado principalmente a negocios en sectores como:

Comercialización

Restaurantes y comidas

Servicios

Belleza e higiene

Agricultura y granja

Bar y licores

Confección

Electrónica y tecnología

Mercado y perecederos

Artesanías y arte

El uso de los recursosfinanciados se enfoca en comprade materiales, pago a proveedores, contratación de mano de obra, inversión en marketing y mejora de infraestructura, demostrando un uso estratégico que fortalece la operación y sostenibilidad de los emprendimientos.

“Nuestro propósito siempre ha sido estar del lado de quienes emprenden. Esta alianza ha permitido que miles de camelladores, camelladoras y negocios de barrio accedana crédito justo, sin tener que recurrir al gota a gota”, afirmó MercedesBidart, cofundadora y CEO de Quipu.

Con esa visiónen mente, Quipu trabaja para transformar el acceso al financiamiento de los emprendedores y pequeños negocios en Colombia. Permitiendo el acceso a créditos productivos para impulsar los negocios de la economía popular, con procesos 100% digitales y con un análisis alternativo respaldado por inteligencia artificial, que permite evaluar a cada cliente más allá de la información financiera tradicional. Con su modelo de Crédito Escalera, estos puedeniniciar con montosdesde $500.000 e ir aumentando el cupo con su buen comportamiento de pago. Todo el proceso se gestiona en línea, sin filas o papeleo y con la posibilidad de renovar o solicitar “Retanqueos” para seguir impulsando los negocios.

Una nuevaetapa: Quipu llega a la SuperApp Mi Claro

Gracias a los resultados obtenidos en Claro pay, Quipu ahora también está disponible como miniprograma dentro de la SuperApp Mi Claro, habilitando un nuevo canal para que más colombianos puedan accedan a financiamiento formal. “La inclusión de Quipu en nuestra SuperApp es una muestra de cómo la tecnología puede generar impacto real. Queremos que más colombianos encuentren en nuestras plataformas herramientas para crecer”, señaló Jaime Tole, director de producto e innovación de Claro Colombia.

¿Cómo acceder al miniprograma de Quipu en Mi Claro?

Para acceder a Quipu desde la SuperApp Mi Claro puede hacer clic aquí o ingresar a la tienda virtual de su equipo (Android o iOS) y busque la aplicación Mi Claro. Haga clic en “instalar” y, una vez descargada, seleccione la opción “personas”. Luego regístrese, diligencie sus datos personales y seleccione el servicio que tenga contratado con Claro, o asegúrese de que la aplicación esté actualizada. Una vez dentro de Mi Claro, ingrese a la sección “Zona Comercial” o “Utilidades”, donde encontrará la opción de Créditos. Desde allí podrá iniciar su solicitud de crédito respondiendo algunas preguntas, validando su identidad y recibiendo acompañamiento digital durante todo el proceso.

Quipu y Claro siguen consolidando una alianza que transforma la forma en la que los pequeños negocios acceden al crédito, apostando por la tecnología como motor de inclusión financiera.