116 Policías custodian las vías del área metropolitana de Cartagena

Con la campaña, “No más excusas en la vía”, la Policía Nacional en el área metropolitana de Cartagena, acompaña a los actores viales que durante este puente festivo del Corpus Christi, se movilizan por esta región del país.

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De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades de tránsito, se han movilizado por las carreteras del departamento de Bolívar, más de 73 mil vehículos particulares y 3 mil de servicio público, sumando en total más de 21 mil pasajeros.

En el área metropolitana de Cartagena, la Policía Nacional tiene desplegados 3 puntos de prevención vial, en Turbaco, la cordialidad y en la vía al mar, en los que personal de la seccional de tránsito y transporte y Gaula, adelantan campañas para prevenir la accidentalidad vial y el delito de extorsión.

El Mayor Alexander Flórez Rojas,jefe de la seccional de tránsito y transporte Bolívar, explicó, “somos 116 policías de esta seccional los que estamos desplegados en todo el departamento de Bolívar, aquí lo más importante es acompañar a la ciudadanía, a todos los actores viales, para que puedan transitar con tranquilidad y seguridad. Claro, así mismo, debemos ejercer control, verificar documentación y los elementos necesarios para la movilidad, esto también hace parte de nuestra función de prevenir la accidentalidad, que es nuestro fin primordial.”