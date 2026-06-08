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08 jun 2026 Actualizado 20:05

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116 Policías custodian las vías del área metropolitana de Cartagena

Plan retorno, sin excusas en la vía

116 Policías custodian las vías del área metropolitana de Cartagena

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Cartagena
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Con la campaña, “No más excusas en la vía”, la Policía Nacional en el área metropolitana de Cartagena, acompaña a los actores viales que durante este puente festivo del Corpus Christi, se movilizan por esta región del país.

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De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades de tránsito, se han movilizado por las carreteras del departamento de Bolívar, más de 73 mil vehículos particulares y 3 mil de servicio público, sumando en total más de 21 mil pasajeros.

En el área metropolitana de Cartagena, la Policía Nacional tiene desplegados 3 puntos de prevención vial, en Turbaco, la cordialidad y en la vía al mar, en los que personal de la seccional de tránsito y transporte y Gaula, adelantan campañas para prevenir la accidentalidad vial y el delito de extorsión.

El Mayor Alexander Flórez Rojas,jefe de la seccional de tránsito y transporte Bolívar, explicó, “somos 116 policías de esta seccional los que estamos desplegados en todo el departamento de Bolívar, aquí lo más importante es acompañar a la ciudadanía, a todos los actores viales, para que puedan transitar con tranquilidad y seguridad. Claro, así mismo, debemos ejercer control, verificar documentación y los elementos necesarios para la movilidad, esto también hace parte de nuestra función de prevenir la accidentalidad, que es nuestro fin primordial.”

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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