Talentoso futbolista caucano murió en accidente de tránsito en el norte del Cauca.

Guachené, Cauca - Hay tristeza y luto en el norte del departamento del Cauca, por la muerte de Eder Smic Valencia Ambulía, un joven de 16 años oriundo del municipio de Guachené, Cauca y promesa del balompié nacional.

Valencia murió en un grave accidente de tránsito registrado en la vía Puerto Tejada, Guachené, Cauca, cuando se encontraba disfrutando de su periodo de vacaciones.

El delantero jugaba en la Academia Alemana de Popayán y estaba próximo a firmar contrato con un club de los Estados Unidos. Además, había sido convocado recientemente a un microciclo con la Selección Colombia Sub-16.

Entrenadores, compañeros y familiares resaltaron su disciplina, talento y el sueño de ayudar a su familia a través del fútbol.

Éder Valencia, padre del talentoso jugador, lamentó la muerte de su hijo y resaltó que “Fue goleador en todas las categorías donde jugó, estuvo en Cortuluá, en el Barranquilla, en la Selección Atlántico, en la Academia Alemana y recientemente había sido convocado a la Selección Colombia sub-16”.

Su padre agregó que “Siempre quería ser goleador en todos los equipos donde estuviera, y gracias a Dios así fue”.

En Guachené, en medio de homenajes, es despedido el jugador que era visto como una de las mayores promesas de la región.

Otras noticias: Liberan a los 45 militares secuestrados en el municipio de El Tambo, Cauca