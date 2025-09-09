“Siempre tomé acciones inmediatas, sin dilaciones”, dice Uribe sobre falsos positivos en su gobierno

Álvaro Uribe publicó una serie de trinos en los que se suma a las preocupaciones de Néstor Humberto Martínez sobre la Ley Estatutaria de la JEP. Foto: Colprensa( Thot )

Congreso

El expresidente Álvaro Uribe, a través de un video publicado en sus redes sociales, manifestó que a la Jurisdicción Especial para la Paz no se le debe prolongar su periodo de labores y que las condenas que han recibido los militares señalados de ejecuciones extrajudiciales deben ser revisadas.

“Algunos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas se quejan que reciben presiones de la JEP para confesar delitos que no cometieron y evitar que los condenen y los lleven a prisión. Invito a los colombianos a hacer esta reflexión: No se debe extender el periodo de la JEP y cualquier condena a un militar debe ser posteriormente revisada”, comentó Uribe.

El expresidente y líder del Centro Democrático aseguró que si estas condenas llegan a confirmarse, en todo caso “que el periodo de cárcel por delitos cometidos hasta el 2016 no sea superior a cinco años”.

Uribe reconoce casos de falsos positivos en su gobierno, pero dice que tomó acciones

En su video, el exmandatario habló sobre los casos de ejecuciones extrajudiciales que se presentaron durante su gobierno: “sobre los falsos positivos, quiero recordar que siempre tomé acciones inmediatas, sin dilaciones”.

De otra parte, aseguró que ha “atendido todo lo que me han preguntado en la Comisión de la Verdad en una parte y la otra sobre todas las diligencias de nuestro Gobierno para garantizar la transparencia”.

Sin embargo, cuestionó que “así como hubo falsos positivos, infortunadamente ha habido muchas falsas denuncias para desacreditar a nuestras Fuerzas Armadas”.