Pipe Bueno convierte Santa Cruz en un escenario vivo con la grabación de “No Tengo Valor”

Pipe Bueno volvió a romper esquemas. Esta vez, el cantante colombiano llegó a Santa Cruz, Bolivia, para grabar el videoclip de su nuevo sencillo “No Tengo Valor”, en colaboración con el artista boliviano Luis Vega.

Lo que inició como una convocatoria abierta en redes sociales se transformó en una experiencia colectiva cargada de música, emoción y cercanía.

Sin escenarios prefabricados ni guiones rígidos, Pipe invitó a sus seguidores a formar parte del rodaje. La respuesta fue masiva: miles de personas acudieron al llamado, y lo que debía ser una grabación terminó convirtiéndose en un concierto espontáneo.

Pipe tomó el micrófono, Luis Vega lo acompañó, y juntos ofrecieron un espectáculo vibrante que tomó las calles por sorpresa.

PIPE BUENO BOLIVIA 2 SEPTIEMBRE 2025 CREDTIOS PIPE BUENO Ampliar

Durante su estadía de dos días en Bolivia, Pipe también fue jurado invitado en el programa de televisión “Yo Me Llamo”, donde su presencia generó gran expectativa y confirmó la conexión genuina que mantiene con el público boliviano.

Con esta experiencia, Pipe Bueno reafirma su estilo directo y cercano, demostrando que la música puede romper barreras y convertirse en un acto colectivo de expresión. El video oficial de “No Tengo Valor” será lanzado próximamente, pero lo vivido en Santa Cruz ya forma parte de su historia.