Portal energético 9/9 se abre hoy: significado y rituales poderosos para activarlo

Desde la percepción de la astrología se ha establecido que el 9/9 es un portal energético, puesto que, la unión del día 9 con el mes de 9 del año, tiene un poder espiritual que logra afectar a todos los signos zodiacales.

De acuerdo con la Life Coach, María Paz Blanco, el portal 9/9 representa un momento energético bastante poderoso, puesto que “hay que recordar que la vida es cíclica y los finales son solo comienzos disfrazados”, puesto que, en la línea el 9/9 es un portal que lleva a las personas al renacimiento.

Significado del Portal 9/9

Cabe resaltar que el portal 9/9 está conectado con la numerología, incluso para el mes de septiembre los números han de ser un canal simbólico de la energía cósmica.

El significado de este portal, se debe a que el número nueve, representa, un ciclo para que las personas suelten aquello que no los deja avanzar tanto laboralmente, amorosamente o espiritualmente. Incluso, este número se relaciona con la compasión, altruismo y sabiduría.

No obstante, este portal también tiene como objetivo reforzar la parte sentimental, puesto que, quienes lleguen a conectar con este número, podrán experimental más a fondo el vínculo emocional, en los aspectos de relación de pareja, lo que les permitirá priorizar el bienestar de ambos.

Rituales poderosos para hacer durante el portal 9/9

Se ha de indicar que el portal 9/9 estará activo durante 48 horas, por lo que diferentes astrólogos explican que, al ser tan poco tiempo, la persona deberá prepararse previamente si desea realizar un ritual para conectar más a fondo con las energías cósmicas.

Limpieza energética para su cuerpo

Este baño es ideal para realizar durante el portal 9/9, ya que, ayuda a limpiar bloqueos emocionales o energías densas acumuladas. Las sales y hierbas naturales actúan como purificadores del campo áurico.

Debe tener en cuenta que debe hacerlo con calma, con respiración consciente, repitiendo afirmaciones de liberación. Al finalizar, puede que sienta una sensación de renovación y claridad.

Ritual 9 deseos

El número 9 simboliza final y renovación, por eso escribir 9 deseos es una forma poderosa de activar la energía durante este 9 de septiembre. Se dice que, al visualizarlos ya cumplidos, está sembrando intenciones claras en el campo energético.

Además, puede reforzar el ritual encendiendo una vela amarilla o dorada para atraer éxito, claridad y realización. Guarde los deseos como recordatorio de lo que está creando.

Ritual 9/9 cierre de ciclos

Este ritual le ayudará a liberar emociones, situaciones o relaciones que ya cumplieron su función en su vida. Al escribir y luego quemar lo que deseas soltar, simboliza un cierre consciente con gratitud.

Una vela blanca o violeta representa la purificación. Al prenderla y dejarla en un espacio energético le ayudará a abrir el camino a un ciclo más alineado a sus gustos.