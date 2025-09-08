El merengue se toma el Movistar Arena en una fiesta inolvidable por el Amor y la Amistad
Danny Marín lidera una noche explosiva junto a leyendas del merengue en un concierto que convertirá a Bogotá en una pista de baile gigante
El próximo 20 de septiembre, el Movistar Arena será el epicentro de una celebración sin precedentes: una fiesta tropical para conmemorar el mes del Amor y la Amistad. El reconocido merenguero colombiano Danny Marín encabeza un cartel estelar que promete hacer vibrar a Bogotá con los grandes clásicos del merengue.
La noche contará con la presencia de verdaderas leyendas del género:
- Wilfrido Vargas, El Rey del Merengue
- Bonny Cepeda, El Mandamás
- Fulanito, El hombre más famoso de la tierra
- Miriam Cruz, la voz inconfundible de las Chicas del Can
- Kinito Méndez, El Hombre Merengue
- Roberto Antonio, El Rey del Tecno Merengue, quien regresa desde Venezuela tras 30 años sin presentarse en Bogotá
Será una noche para cantar, bailar y celebrar con amigos y seres queridos, al ritmo de los éxitos que marcaron generaciones. ¡Una cita imperdible para los amantes del merengue y la buena energía!