El merengue se toma el Movistar Arena en una fiesta inolvidable por el Amor y la Amistad

Danny Marín lidera una noche explosiva junto a leyendas del merengue en un concierto que convertirá a Bogotá en una pista de baile gigante

EL MERENGUE SE TOMA A BOGOTA CREDITO DANNY MARING SEPTIEMBRE 2025

El próximo 20 de septiembre, el Movistar Arena será el epicentro de una celebración sin precedentes: una fiesta tropical para conmemorar el mes del Amor y la Amistad. El reconocido merenguero colombiano Danny Marín encabeza un cartel estelar que promete hacer vibrar a Bogotá con los grandes clásicos del merengue.

La noche contará con la presencia de verdaderas leyendas del género:

  • Wilfrido Vargas, El Rey del Merengue
  • Bonny Cepeda, El Mandamás
  • Fulanito, El hombre más famoso de la tierra
  • Miriam Cruz, la voz inconfundible de las Chicas del Can
  • Kinito Méndez, El Hombre Merengue
  • Roberto Antonio, El Rey del Tecno Merengue, quien regresa desde Venezuela tras 30 años sin presentarse en Bogotá

Será una noche para cantar, bailar y celebrar con amigos y seres queridos, al ritmo de los éxitos que marcaron generaciones. ¡Una cita imperdible para los amantes del merengue y la buena energía!

