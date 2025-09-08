El merengue se toma el Movistar Arena en una fiesta inolvidable por el Amor y la Amistad

El próximo 20 de septiembre, el Movistar Arena será el epicentro de una celebración sin precedentes: una fiesta tropical para conmemorar el mes del Amor y la Amistad. El reconocido merenguero colombiano Danny Marín encabeza un cartel estelar que promete hacer vibrar a Bogotá con los grandes clásicos del merengue.

También puede leer: Lady Gaga y Ariana Grande brillan en los MTV Video Music Awards 2025

La noche contará con la presencia de verdaderas leyendas del género:

Wilfrido Vargas , El Rey del Merengue

, El Rey del Merengue Bonny Cepeda , El Mandamás

, El Mandamás Fulanito , El hombre más famoso de la tierra

, El hombre más famoso de la tierra Miriam Cruz , la voz inconfundible de las Chicas del Can

, la voz inconfundible de las Chicas del Can Kinito Méndez , El Hombre Merengue

, El Hombre Merengue Roberto Antonio, El Rey del Tecno Merengue, quien regresa desde Venezuela tras 30 años sin presentarse en Bogotá

Será una noche para cantar, bailar y celebrar con amigos y seres queridos, al ritmo de los éxitos que marcaron generaciones. ¡Una cita imperdible para los amantes del merengue y la buena energía!