MinDefensa alerta que la “Junta del Narcotráfico” extiendió su influencia a Europa y Medio Oriente

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la existencia de la llamada “Junta del Narcotráfico”, un entramado de actores criminales que opera en Colombia y a nivel internacional.

Según explicó, se trata de una convergencia de narcotraficantes que delinquen en red y que, a diferencia de los carteles tradicionales, no tienen jerarquías definidas ni lealtades permanentes.

“La información la recibimos de la Dirección Nacional de Inteligencia. No es una organización como tal, sino una red de actores que, en algunos casos, se apoyan y en otros se enfrentan. Sus orígenes se remontan a lo que antes se conocía como la Junta Directiva del Narcotráfico. No controlan un área territorial, sino actividades específicas, principalmente relacionadas con el narcotráfico, el contrabando y otras economías ilegales”, afirmó el ministro Sánchez.

El ministro agregó que esta red no solo está operando en Bogotá, y es la responsable de diferentes homicidios, sino que también mantiene conexiones fuera del país, con vínculos detectados en Europa y Medio Oriente.

Además, afirmó que su bajo perfil es parte de la estrategia para evitar la persecución estatal. “Se podrían encontrar en cualquier región, porque buscan pasar desapercibidos”, señaló.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, complementó la información y reveló que estas estructuras están relacionadas con al menos 15 homicidios ocurridos entre 2019 y 2025, la mayoría por ajustes de cuentas dentro del negocio del narcotráfico y el lavado de activos.

“Son redes asociativas que vienen desde los años 90, con ciclos de retorno en 2010 y 2019. Varios de sus integrantes se radicaron en Bogotá y, desde entonces, hemos identificado asesinatos vinculados a cuentas por cobrar del narcotráfico. En 2024 se registró un homicidio y en 2025 otro, todos bajo investigación”, explicó Triana.

El general Triana, afirmó que la Policía, en coordinación con la Fiscalía y organismos internacionales, adelanta cuatro líneas de investigación:

Esclarecer los homicidios Atacar las finanzas criminales Identificar núcleos de producción Mapear la articulación internacional del narcotráfico.

“Estamos hablando de seis países que funcionan como plataformas y seis como destinos, lo que muestra la magnitud del fenómeno”, precisó el general.

El ministro Sánchez cerró afirmando que el Estado no permitirá que estas redes continúen afectando la seguridad nacional y llamó a la ciudadanía a no alimentar economías ilegales como el contrabando.

“Quien compra contrabando no compra más barato, lo que hace es fortalecer el delito, el desempleo y la pobreza”, concluyó.