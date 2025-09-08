Ante la inseguridad en Bogotá, alcalde Galán anuncia la llegada de 1.500 policías

Ante la inseguridad en Bogotá, alcalde Galán anuncia la llega de 1.500 policías .

Bogotá D.C

Al finalizar un Consejo Extraordinario de Seguridad en Bogotá, con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán , el secretario de Seguridad, César Restrepo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y el director general de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, se anunciaron refuerzos para la seguridad en la capital del país.

Una de estas medidas es la llegada de 1.500 policías adicionales para reforzar la seguridad en la capital del país que tiene más de 8 millones de habitantes.

“Este semestre llegarán 800 policías más permanentes para ser efectivos de la Policía Metropolitana de Bogotá y 700 adicionales en el mes de mayo. Es muy positivo porque nos permite ir fortaleciendo un pie de fuerza que ha estado mermado los últimos años", celebró el alcalde Galán.

Además, todas las direcciones de la Policía Nacional consolidarán el apoyo a la Policía Metropolitana para enfrentar la delincuencia. Este trabajo también se hará de manera coordinada con la 13ª Brigada del Ejército Nacional.

“Para garantizar que liberamos en cierta forma de algunas responsabilidades, o por lo menos, de presencia en algunas zonas de periferia a la Policía Metropolitana. Para que podamos de esa forma combinar los esfuerzos y tener mejores resultados”, resaltó el alcalde.

La Junta del Narcotráfico en Bogotá

La principal razón por la que se llevó a cabo el Consejo de Seguridad Extraordinario fue para revisar las implicaciones en hechos de violencia de la Junta del Narcotráfico en Bogotá.

De acuerdo con el alcalde, se identificaron 15 hechos en los últimos seis años y dos hechos en los últimos dos años. Además, se avanza en las investigaciones para capturar a los responsabas.

En los próximos días, Galán recibirá un informe por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sobre esa organización criminal transnacional que al parecer estaría operando en Boyacá y en Bogotá.

Homicidios en Bogotá

Otra de las razones por las que se llevó a cabo el Consejo de Seguridad fue por la inseguridad en la capital, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

El homicidio en 2024 aumentó en un 12%, pero este año también ha aumentado. Galán asegura que esta tendencia se debe al crecimiento de la producción de droga en el país.

“Después de un inicio de año difícil, donde llegamos a tener en un momento de un 20% más de homicidios que el año pasado, a la fecha tenemos ya una cifra de 3% en comparación con el año pasado”, describió el mandatario.

Según explicó Galán, la mayoría de los homicidios que suceden en Bogotá se debe a ajustes de cuentas, peleas entre bandas delincuenciales y temas de narcotráfico.