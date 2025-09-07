Falleció mujer de 29 años atropellada por una tractomula en la Panamericana en Manizales

Manizales

Un día estuvo luchando por su vida la joven que terminó arrollada por una tractomula a las 6:30 de la mañana del viernes, en la carretera Panamericana, cerca de la Cárcel de Varones La Blanca, de Manizales.

Ella se movilizaba como pasajera de una motocicleta en sentido La Uribe - Terminal. Chocó contra la parte trasera de una camioneta y tras el impacto, la mujer salió expulsada hacia el carril contrario, momento en que cruzaba el vehículo pesado.

“La mujer iba en dirección vía Panamericana hacia el terminal, donde pierde el control de la motocicleta, al parecer por un vehículo frena intempestivamente y hace que pierda la estabilidad de la moto cayendo sobre la vía a un lado y en ese momento también por el mismo carril transitaba un tractocamión, atropella a la dama” dijo Carlos Iván Arévalo, subcomandante de Bomberos de Manizales

Las lesiones fueron graves, sufrió amputación y en la mañana del sábado reportaron su muerte. La identificaron como Diana Castaño Gallego, de 29 años, quien residía en Chinchiná. Este fue el reporte entregado por Carlos Iván Arévalo, subcomandante de Bomberos de Manizales

“El reporte que se tiene posteriormente es que al parecer esta persona fallece por motivo de este accidente que se presenta aquí en el sector de la Panamericana”, dijo Arévalo

Según la Patria Manizales pasó de 20 a 27 muertes, con un 35% de aumento en accidentes en la ciudad