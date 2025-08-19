Alto al fuego aceptado por Hamás incluye el 98% de las exigencias israelíes

Catar y Egipto, dos de los tres mediadores junto a Estados Unidos de las negociaciones para el alto al fuego en la Franja de Gaza, aseguraron este martes que la propuesta por el grupo palestino Hamás es “casi idéntica” a otras que Israel había acordado en anteriores ocasiones y que “la pelota está en el tejado” de este país.

Sin embargo, Israel insiste en la liberación de todos los rehenes que Hamás aún mantiene en Gaza. Al ser consultado por la nueva propuesta de los mediadores para una tregua, una alta fuente gubernamental le indicó a la AFP que la política israelí “es coherente y no ha cambiado. Israel exige la liberación de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete para poner fin a la guerra”.

Entretanto, Chipre reactivó un corredor marítimo de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, en cooperación con la ONG World Central Kitchen (WCK), el cual fue suspendido hace más de un año, tras un ataque israelí que mató a siete colaboradores de esta organización.

No obstante, este lunes murieron al menos 60 palestinos, 31 de ellos mientras esperaban el reparto de ayuda, como informó el Ministerio de Sanidad de Gaza en su recuento diario.

Mediadores esperan la respuesta de Israel a una nueva propuesta de tregua aceptada por Hamás

Al día siguiente de que Hamás aceptase una nueva propuesta de alto al fuego en Gaza, los mediadores esperan este martes la respuesta israelí para el fin de la guerra.

Hamás e Israel han mantenido diálogos indirectos intermitentes a lo largo de los 22 meses de conflicto, que han dado lugar a dos breves treguas y a la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, pero finalmente no han logrado alcanzar un cese el fuego duradero.

Estos esfuerzos han sido mediados por Egipto y Catar, con el respaldo de Estados Unidos. Su nueva proposición prevé una tregua de 60 días y la liberación de los cautivos en dos etapas.

Durante ese tiempo, Hamás congelará sus actividades militares e Israel va a replegar sus tropas en Gaza para permitir el ingreso y la distribución de ayuda a los civiles, mientras continúan las negociaciones para un acuerdo global para el fin de la guerra.

“La pelota está en el tejado israelí”, resumió el director de los servicios de inteligencia egipcios, después de que la propuesta fuera presentada formalmente a Israel.

A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, Majed al Ansari, señaló que “la respuesta de Hamás a la propuesta fue muy positiva, casi idéntica a la de Israel (...) todo lo que puedo afirmar es que casi el 98 % de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente”. Sentenció que “si esta propuesta fracasa, la crisis se agravará”.

Interrogada por la AFP, una fuente política israelí de alto rango se limitó a comentar que “la posición de Israel no ha cambiado: liberación de todos los rehenes y respeto de las demás condiciones definidas para poner fin a la guerra”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aún no se ha pronunciado, pero advirtió la semana pasada que solo aceptaría un acuerdo “en el que todos los rehenes sean liberados de una sola vez” y según sus “condiciones”.

De acuerdo con la prensa israelí, la respuesta a la propuesta debería llegar “antes de que termine la semana”.

Chipre reactiva corredor marítimo, mientras que el asedio israelí en Gaza no se detiene

Entretanto, Chipre reactivó el corredor marítimo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza lanzado en cooperación con la ONG World Central Kitchen (WCK), tal como informó el Ministerio de Exteriores de este país, que detalló que el primer envío partió en la tarde del lunes.

Dicho envío salió en un buque desde el puerto de Limasol, al sur de Chipre, con destino al puerto de Asdod, en el sur de Israel. Allí, la carga será desembarcada sin ser sometida a “controles de seguridad adicionales” antes de ser trasladada y distribuida en Gaza, según los “acuerdos que se han alcanzado” con las autoridades israelíes.

La carga del primer envío, de 700 toneladas, fue donada por la República de Chipre, Malta y varias ONG con sedes en EEUU, Italia, Malta y Kuwait, con la contribución de los Emiratos Árabes Unidos.

Tras inaugurarse en marzo de 2024, el corredor marítimo de ayuda humanitaria Chipre-Gaza se suspendió poco después, tras el ataque del ejército israelí contra un convoy de WCK en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, en el que fueron asesinados cuatro trabajadores extranjeros y tres palestinos de la organización.

Estos anuncios se producen en un momento en que el ejército israelí intenta tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados vecinos, con el objetivo declarado de acabar con Hamás y liberar a todos los rehenes.

Durante el lunes, murieron al menos 60 palestinos, 31 de ellos mientras esperaban el reparto de ayuda, como informó el Ministerio de Sanidad de Gaza en su recuento diario. También se reportó el asesinato de un periodista en la Franja de Gaza y la destrucción de una escuela financiada por Francia y la Unión Europea en Cisjordania.

Asimismo, un trabajador de la ONU aseguró que Israel sigue sin permitir, a esta entidad o a sus socios en el terreno, la entrega de tiendas de campaña u otros materiales de refugio en Gaza, pese al anunció israelí de que el veto terminaría hace dos días.