Fueron capturados los presuntos responsables de siete homicidios en el Nordeste antioqueño

Segovia, Antioquia

La Policía Nacional en Antioquia reportó que un operativo adelantado en el municipio de Segovia permitió esclarecer siete homicidios ocurridos durante este año en el Nordeste antioqueño.

Según la información oficial, en el marco de la operación Themis 2.0 se realizaron tres diligencias de registro y allanamiento que dejaron como resultado la captura de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Unión Subversiva: alias “Zárate”, señalado como cabecilla principal; alias “Ronald”, acusado de receptar elementos hurtados en Medellín; y alias “More”, identificado como sicario de la organización.

“A estos capturados se les indica los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, fabricación, porte, tráfico de armas de fuego y municiones, así como de hurto calificado y hurto agravado. En la operación fueron incautados seis equipos celulares, cuatro agendas de información” expresó el Coronel Luis Fernando Muñoz Comandante de Policía de Antioquia

De acuerdo con las autoridades, los capturados serían responsables de varios hechos violentos registrados en Segovia y Remedios desde finales de 2024, entre ellos el asesinato de Dayiston Correa Meneses, un reconocido líder cultural del municipio de Segovia.

La institución destacó que con estas detenciones se afecta la cadena criminal que venía impactando la seguridad y la tranquilidad de la subregión Nordeste.