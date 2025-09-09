Gobernación inicia campaña por el Área Metropolitana del Valle de San Nicolás

Medellín, Antioquia

Este martes 9 de septiembre se dio inicio formal a la campaña pedagógica y de movilización ciudadana para respaldar en las urnas la creación del Área Metropolitana, cuya consulta popular está programada para el próximo 9 de noviembre de 2025.

La propuesta es impulsada por un Comité Promotor liderado por la Gobernación de Antioquia junto a los municipios de Rionegro, Guarne, San Vicente Ferrer, El Santuario, El Retiro, La Ceja, La Unión y El Carmen de Viboral, y cuenta además con el respaldo de 39 grupos ciudadanos adicionales que promueven el SÍ en el territorio.

Planificación regional, seguridad, salud y desarrollo

Según el Departamento Administrativo de Planeación, el Área Metropolitana permitirá articular políticas públicas entre municipios, integrar servicios, y fortalecer la gestión de temas prioritarios como movilidad, seguridad, salud, economía, medio ambiente, educación y vivienda.

“El Área Metropolitana será una herramienta para planificar de manera armónica, mejorar la prestación de servicios públicos y enfrentar retos compartidos como el crecimiento urbano, el desempleo y la sostenibilidad ambiental”, señaló Eugenio Prieto Soto, director de Planeación de Antioquia.

En materia de servicios públicos, se busca integrar soluciones para acueducto, alcantarillado, energía, gas, gestión de residuos y tratamiento de aguas residuales. En seguridad, se proyecta un Consejo Metropolitano para enfrentar delitos de alto impacto y mejorar la coordinación entre las autoridades locales.

Movilidad, salud y sostenibilidad ambiental

Uno de los pilares centrales de la propuesta es la movilidad regional, con la creación de una autoridad única que regule el transporte público, implemente un sistema integrado y ejecute obras que mejoren la conexión intermunicipal y con el Aeropuerto José María Córdova.

En salud, se proyecta una Red Metropolitana de atención, que fortalecerá hospitales, centros de salud y servicios de urgencias, especialmente en zonas rurales.

El componente ambiental contempla la creación de un Cinturón Verde, la protección de cuencas y biodiversidad, y el impulso a modelos sostenibles de desarrollo. Además, se busca consolidar el Distrito Agrario del Oriente antioqueño y dinamizar el turismo responsable.



