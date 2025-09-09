A la cárcel La Picota fue enviado alias ‘Cartulina’, coordinador del atentado contra Gustavo Chica

En la foto: Manuel Felipe Canturi, alias ‘Cartulina’, uno de los estructuradores del fallido plan sicarial contra el periodista de Caracol Radio, Gustavo Chica.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó ante una juez de San José del Guaviare a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’ del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias al mando de ‘Calarcá’, como el presunto coordinador del intento de asesinato del periodista de Caracol Radio, Gustavo Chicangana, más conocido por nuestros oyentes como Gustavo Chica.

De acuerdo con la investigación, ‘Cartulina’ recibió hasta $12 millones para perpetrar el pasado 5 de julio el fallido plan sicarial que, dejó gravemente herido al comunicador y a su esposa.

Luego de evaluar los elementos materiales probatorios, la juez dictó medida de aseguramiento en su contra que deberá cumplir en la cárcel La Picota de Bogotá.

“Lo advierte el despacho, hay un desapego total por la vida (...) no se trata de una persona de menor identidad en la organización, sino de una persona bastante importante que entonces no solamente hace toda esa labor logística, toda esa consecución de herramientas, sino que también consiguió a la persona que tenía que atentar en contra de la vida del periodista. Es decir, busca, planea y logra encontrar a una persona idónea para la ejecución del plan criminal, para producir los disparos que propina en contra del periodista y de su compañera", consideró la juez.

Esta es la tercera persona judicializada por la Fiscalía. El foco de la investigación está puesto ahora en identificar plenamente a alias ‘Duvan’, cabecilla de las disidencias y presunto autor intelectual.

Los móviles del atentado: “su rol de periodista”

“La orden de asesinar al señor Gustavo Chicangana Álvarez se debe a su rol de periodista de la emisora Guaviare Estéreo de la cadena Caracol Radio. Y esto debido a que la organización criminal no está de acuerdo en la manera como los periodistas de manera objetiva y transparente están informando la situación de orden público en el departamento del Guaviare, y por ello fue declarado en específico el señor Gustavo Chicangana Álvarez, incluso otros dos periodistas más, como objetivo militar por parte de esta estructura criminal que pretende, mediante el miedo y el terror, generar pánico dentro de la sociedad”, señaló el fiscal.