Falcao, en penosa lista de jugadores devaluados y sin club

El fútbol en Europa se reanudó el mes de agosto, dando inicio las temporadas 2025/2026. En Sudamérica, los campeonatos se habían reanudado desde mucho antes; en el país, por ejemplo, el campeonato ya se encuentra en la mitad de su fase regular.

Con la competencia ya en marcha y el mercado de pases cerrado hasta finales del presente año, son varios los reconocidos jugadores que se encuentran libres y con un precio bastante devaluado, respecto a sus mejores épocas.

El reconocido portal Tansfermarkt elaboró un Top 10 con los jugadores más valiosos de la historia que actualmente se encuentran sin club. Para este se tuvo en cuenta el valor más alto que los jugadores llegaron a tener en el mercado.

El Tigre presente en esta lista

Luego de lo que fue su paso por Millonarios, Falcao se ha dedicado a compartir tiempo de calidad junto a su familia, cumpliendo también con alguna serie de compromisos comerciales. A la fecha, El Tigre no ha anunciado su retiro de las canchas.

El goleador histórico de la Selección Colombia figura en la séptima posición de este Top 10 de Transfermarkt. El samario llegó a tener un valor máximo de 60 millones de euros y actualmente se encuentra valorizado en 150 mil euros.

¿Quiénes ocupan las primeras posiciones?

El listado es comandado por el danés Christian Eriksen, quien llegó a valer 100 millones de Euros y actualmente su valor es de 4 millones de euros. Su ultimo club fue el Manchester United de la Premier League. El inglés Delle Alli, quien también llegó a costar 100 millones de euros, es segundo, con un valor actual de 2 millones de euros.