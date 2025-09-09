Eliminatorias Sudamericanas 2026: Nómina confirmada de la Selección Colombia ante Venezuela
Néstor Lorenzo realizó seis modificaciones para su último juego de la clasificatoria.
La Selección Colombia cierra las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 enfrentando a Venezuela. El juego se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Maturin, a partir de las 6:30PM.
Con la clasificación ya asegurada, el combinado nacional será juez de la Vinotinto, quien se encuentra obligada a ganar, para no depender de nadie y avanzar al Repechaje. De no ganar, deberá esperar que Bolivia no derrote a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros.
¿Cuántas modificaciones tendrá Colombia?
En total, la Selección tendrá seis modificaciones respecto al equipo que viene de golear a Bolivia en Barranquilla. Kevin Mier, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Álvaro Ángulo, Kevin Castaño y Luis Javier Suárez son los hombres que entran para este partido.
En contraste, fueron reemplazados respecto al partido del jueves Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba.
Los tres jugadores que irán a la tribuna son Andrés Felipe Román, Yerson Mosquera y Jorge Carrascal. Dayro Moreno estará nuevamente desde el banco de suplentes.
Nómina de la Selección Colombia
Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Álvaro Ángulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jefferson Lerma; Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.