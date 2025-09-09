Eliminatorias Sudamericanas 2026: Nómina confirmada de la Selección Colombia ante Venezuela

Néstor Lorenzo apuntó duramente contra los críticos de la Selección Colombia: “Le hacen daño al FPC”. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

La Selección Colombia cierra las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 enfrentando a Venezuela. El juego se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Maturin, a partir de las 6:30PM.

Con la clasificación ya asegurada, el combinado nacional será juez de la Vinotinto, quien se encuentra obligada a ganar, para no depender de nadie y avanzar al Repechaje. De no ganar, deberá esperar que Bolivia no derrote a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros.

¿Cuántas modificaciones tendrá Colombia?

En total, la Selección tendrá seis modificaciones respecto al equipo que viene de golear a Bolivia en Barranquilla. Kevin Mier, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Álvaro Ángulo, Kevin Castaño y Luis Javier Suárez son los hombres que entran para este partido.

En contraste, fueron reemplazados respecto al partido del jueves Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Jhon Arias y Jhon Córdoba.

Los tres jugadores que irán a la tribuna son Andrés Felipe Román, Yerson Mosquera y Jorge Carrascal. Dayro Moreno estará nuevamente desde el banco de suplentes.

Nómina de la Selección Colombia

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Álvaro Ángulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jefferson Lerma; Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥



Así formaremos para enfrentar a 🇻🇪 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/gOQsyJ2lHr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2025

