Deportes Quindío y Atlético Huila empatan en Armenia: así queda la tabla de posiciones en Primera B
El Quindío no levanta cabeza y continúa en la parte baja de la clasificación en el Torneo de Ascenso.
La novena jornada de la Categoría Primera B en Colombia, también llamado Torneo de Ascenso, concluyó con el empate entre Deportes Quindío y Atlético Huila en el Centenario de Armenia.
Precisamente, el duelo disputado en la capital risaraldense terminó decidiéndose con anotaciones en la segunda parte. El experimentado João Rodrigues puso en ventaja al cuadro quindiano sobre el minuto 47 y cuando parecía que la victoria estaba lista, Hugo Alberto Mena selló la paridad huilense sobre los 88′.
Panorama sumamente complicada para el Quindío, que ha ganado tan solo uno de sus últimos 11 partidos (contando todas las competencias). Así pues, en el Torneo, marcha en la decimocuarta casilla con apenas 7 puntos sumados de 27 posibles.
Resultados de la novena fecha en la Categoría Primera B
La novena fecha del Torneo de Ascenso se llevó a cabo entre el viernes 5 y el lunes 8 de septiembre. Dos locales lograron conseguir la victoria, tres visitantes triunfaron y otros tres duelos quedaron igualados.
Repase acá los resultados de la jornada:
- Leones 0-1 Jaguares
- Bogotá 1-0 Tigres
- Internacional de Palmira 1-1 Orsomarso
- Cúcuta Deportivo 2-1 Real Santander
- Real Cartagena 0-0 Barranquilla
- Boca Juniors de Cali 1-2 Atlético FC
- Real Cundinamarca 0-1 Patriotas
- Deportes Quindío 1-1 Atlético Huila
Así queda la tabla de posiciones en la Categoría Primera B
Jaguares de Córdoba se mantiene como sólido líder del Torneo de Ascenso con 24 puntos, tras haber ganado de manera consecutiva sus últimos seis partidos. Cúcuta Deportivo y Atlético Huila también ganaron y se mantienen en la parte alta de la clasificación, mientras que Leones, Barranquilla y Quindío siguen en el sótano de la tabla.
Repase acá la clasificación:
|Posición
|Equipo
|Puntos
|Diferencia
|1.
|Jaguares
|24
|+10
|2.
|Real Cartagena
|16
|+10
|3.
|Cúcuta Deportivo
|16
|+5
|4.
|Atlético Huila
|15
|0
|5.
|Real Cundinamarca
|14
|+4
|6.
|Patriotas
|14
|0
|7.
|Internacional Palmira
|12
|+1
|8.
|Orsomarso
|12
|0
|9.
|Bogotá
|12
|-4
|10.
|Real Santander
|11
|+2
|11.
|Atlético FC
|11
|-2
|12.
|Tigres
|9
|-3
|13.
|Boca Juniors de Cali
|7
|-2
|14.
|Deportes Quindío
|7
|-5
|15.
|Barranquilla
|6
|-7
|16.
|Leones
|4
|-9