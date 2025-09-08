Liga Colombiana

Santa Fe vs. Cali, final Liga Femenina: fechas y horas oficiales para la lucha por título

Las Leonas buscan su cuarta estrella, mientras que las Azucareras la tercera ¿Dónde termina la serie?

Foto: Deportivo Cali

Foto: Deportivo Cali

Santa Fe y Deportivo Cali se juegan el título de la Liga Femenina 2025. Se trata de la tercera final que disputen entre ambos equipos, ya que en las dos previas, en 2021 y 2024, el conjunto Azucarero se quedó con el título.

El equipo bogotano llega a esta nueva definición, luego de imponerse en la semifinal ante Orsomarso. Lo hizo 1-0, con el resultado del juego de ida que le bastó, y con anotación de Mariana Zamorano. La vuelta terminó 0-0 en Yumbo.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia Femenina la Liga de Naciones?

Por su parte, Deportivo Cali venció en la serie 3-2 a Atlético Nacional. La ida terminó igualada 1-1 en Palmaseca, mientras que la vuelta fue triunfo vallecaucano 1-2 en Medellín, gracias a los goles de Melain Aponza y Zharick Montoya.

Fechas, horas y cómo seguir la final Santa Fe vs. Cali

La Dimayor dio a conocer la programación de los últimos partidos de la novena edición de la Liga Femenina. La serie comenzará en Bogotá y terminará en Palmira.

Final ida Liga Femenina

  • Domingo 14 de septiembre
  • Santa Fe vs. Deportivo Cali
  • Hora: 5:00 p.m.
  • Estadio El Campín

Final vuelta Liga Femenina

  • Domingo 21 de septiembre
  • Deportivo Cali vs. Santa Fe
  • Hora: 5:00 p.m.
  • Estadio del Deportivo Cali

Usted podrá seguir ambas finales por el minuto a minuto de caracol.com.co

Santa Fe, por la cuarta estrella; Cali, por la tercera

El equipo capitalino irá por la cuarta estrella, pues ya ganó los torneos de 2017 (vs. Atlético Huila), 2020 (vs. América) y 2023 (vs. América). Cuenta con los dos subtítulos, perdidos ante Deportivo Cali en 2021 y 2024.

Le puede interesar: Ivonne Chacón destronó a Mayra Ramírez y se convirtió en la colombiana más costosa ¿Cuánto pagaron?

Por su parte, el conjunto Azucarero buscará igualar a Santa Fe como los que más campeonatos han logrado. Los dos previos los ganaron justamente ante este rival, a la vez que perdieron el título del 2022 contra América.

Santa Fe y Deportivo Cali serán los representantes de Colombia en la Copa Libertadores 2025.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad