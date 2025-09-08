Santa Fe vs. Cali, final Liga Femenina: fechas y horas oficiales para la lucha por título

Santa Fe y Deportivo Cali se juegan el título de la Liga Femenina 2025. Se trata de la tercera final que disputen entre ambos equipos, ya que en las dos previas, en 2021 y 2024, el conjunto Azucarero se quedó con el título.

El equipo bogotano llega a esta nueva definición, luego de imponerse en la semifinal ante Orsomarso. Lo hizo 1-0, con el resultado del juego de ida que le bastó, y con anotación de Mariana Zamorano. La vuelta terminó 0-0 en Yumbo.

Por su parte, Deportivo Cali venció en la serie 3-2 a Atlético Nacional. La ida terminó igualada 1-1 en Palmaseca, mientras que la vuelta fue triunfo vallecaucano 1-2 en Medellín, gracias a los goles de Melain Aponza y Zharick Montoya.

¡𝐄𝐬𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟓! 🏆



¿Quiénes serán las campeonas de este año? 👀#LoDamosTodo pic.twitter.com/22AnvLnYf6 — DIMAYOR (@Dimayor) September 8, 2025

Fechas, horas y cómo seguir la final Santa Fe vs. Cali

La Dimayor dio a conocer la programación de los últimos partidos de la novena edición de la Liga Femenina. La serie comenzará en Bogotá y terminará en Palmira.

Final ida Liga Femenina

Domingo 14 de septiembre

Santa Fe vs. Deportivo Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio El Campín

Final vuelta Liga Femenina

Domingo 21 de septiembre

Deportivo Cali vs. Santa Fe

Hora: 5:00 p.m.

Estadio del Deportivo Cali



Santa Fe, por la cuarta estrella; Cali, por la tercera

El equipo capitalino irá por la cuarta estrella, pues ya ganó los torneos de 2017 (vs. Atlético Huila), 2020 (vs. América) y 2023 (vs. América). Cuenta con los dos subtítulos, perdidos ante Deportivo Cali en 2021 y 2024.

Por su parte, el conjunto Azucarero buscará igualar a Santa Fe como los que más campeonatos han logrado. Los dos previos los ganaron justamente ante este rival, a la vez que perdieron el título del 2022 contra América.

Santa Fe y Deportivo Cali serán los representantes de Colombia en la Copa Libertadores 2025.