¿Dejará de subir? Precio del dólar en Venezuela para HOY 9 de septiembre, cotización según BCV

Dólar HOY 3 de julio en Venezuela: tasa continua en aumento y el bolívar se devalúa, según BCV

Históricamente, Venezuela ha sido reconocido mundialmente por su alta producción de petróleo, que por muchos años fue el sustento de su economía y que los llevo a ser nombrados como la ‘Arabia Saudita’ de Suramérica.

A pesar de que hoy en día ya no tienen la misma solvencia ni la estabilidad económica que se mantenía presente en décadas anteriores, la actividad petrolera sigue siendo una de sus principales materias primas y es fundamental para dicho país, por tal razón, a día de hoy tienen uno de los precios de gasolina más bajos del mundo.

Según diversas fuentes, en Venezuela hay dos opciones de combustible, el nacional, que es subsidiado por el gobierno, y el internacional, que al no ser financiado por el estado, tiene un precio un poco mayor.

El combustible nacional tendría un valor extremadamente bajo, pues el galón se encontraría alrededor de los 0.13 dólares por galón, mientras que el combustible internacional, costaría cerca de 1,89 dólares por galón. Si realizamos la comparación con Colombia, actualmente un galón de gasolina corriente tendría un costo que se mantendría en torno a los 4 dólares.

Según esto, el tanque promedio de combustible de un vehículo particular es de 13 galones, por tanto, si se llena el tanque de gasolina nacional, en Venezuela, podría costar alrededor de 1,75 dólares (7.000 pesos colombianos), por otro lado, con combustible internacional, costaría cerca de 25 dólares (100.000 pesos colombianos). Y este mismo proceso, realizado en Colombia, costaría un poco más del doble, en un valor que rondaría los 210.000 pesos colombianos.

Precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela mantiene su tendencia a la subida, de hecho, la última vez que presentó una leve disminución fue hace más de 3 meses, a pesar de esto, ha presentado un crecimiento constante día tras día, y no parece que esté cerca de frenar.

Para el día de hoy, 9 de septiembre, el precio del dólar presentó un nuevo aumento, para establecerse en los 154,9825 bolívares por cada dólar estadounidense.

Precio de divisas extranjeras en Venezuela

En la página del Banco Central de Venezuela, se encuentran las tasas de cambio de diferentes monedas al rededor del mundo, además del dólar estadounidense.

Euro: 182,0935 bolívares (subió)

182,0935 bolívares (subió) Yuan chino: 21,7400 bolívares (subió)

21,7400 bolívares (subió) Lira turca: 3,7559 bolívares (subió)

3,7559 bolívares (subió) Rublo ruso: 1,8880 bolívares (bajó)

¿Hay intervención extranjera en el petróleo de Venezuela?

China es un aliado fundamental para Venezuela, pues actualmente, compran cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de dicho país. Esto por medio del gigante petrolero estatal chino CNPC.

Esta entidad firmó en 2024 un contrato de producción de petróleo compartida con Venezuela por los siguientes 20 años, acordando que el país asiático puede participar como un operador en la industria petrolera Venezolana a cambio de un porcentaje de la producción.

Este acuerdo se dio, en parte, debido a que la explotación de los yacimientos de petróleo había sido frenada por falta de inversión, por tal razón, China busca reanudarla, pasando de los 12.000 barriles de petróleo que se producen actualmente, a producir cerca de 60.000.

