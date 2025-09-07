Tensión política en Venezuela podría ahuyentar inversionistas en la frontera

Cúcuta

La tensión política entre los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos, sumando al cruce de mensajes permanentes de los dos gobiernos, ha generado una serie de expectativas que podrían traducirse en prevención y desconfianza para los inversionistas.

Así lo describen los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela desde la oposición donde se advierte que esta situación genera una serie de situaciones adversas a la integración fronteriza.

El diputado Juan Carlos Palencia dijo a Caracol Radio que “esta situación genera mucha incertidumbre, esto ha provocado zozobra y atrasa la consolidación del comercio binacional y la integración fronteriza que tanto demandamos entre el Táchira y Norte de Santander”.

“Todo el mundo dice hay que esperar que pasa, nadie quiere hacer un negocio porque todo el mundo esta prevenido en medio de esta incertidumbre...Esto genera preocupación, nosotros le apostamos siempre al diálogo y entendimiento y la solución a los problemas tiene que darse desde la diplomacia”.

En medio de este panorama, en la frontera colombo venezolana la vida de sus habitantes se desarrolla de manera normal, pese al anuncio del gobierno venezolano de enviar 15 mil hombres a la zona limítrofe con Colombia.