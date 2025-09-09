Cundinamarca insiste a MinAmbiente en ser tenidos en cuenta en los lineamientos de la Sabana

Bogotá D.C

Durante el primer día de la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental que se está llevando a cabo en el Centro de Eventos Ágora en Bogotá, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aprovechó la oportunidad para hacer un nuevo llamado al Gobierno Nacional.

“Quisiéramos que en los lineamientos ambientales, que ya vendrán establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente, seamos escuchados, que haya esa concertación. Hemos venido trabajando en unas mesas y estamos con mucho anhelo de conocer finalmente cuál va a ser ese resultado”, aseguró Rey.

Los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá, que se centra además en 35 municipios de Cundinamarca, busca proteger los ecosistemas y principalmente la ubicación estratégica de infraestructuras fuera de áreas sensibles.

Esto ha generado disputas entre el la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional.

Por un lado, tanto la Gobernación como la Alcaldía pidieron en un principio que se establecieran mesas de diálogo para concertar este proyecto, ya que no fueron tenidos en cuenta y argumentan que tendría implicaciones negativas para el desarrollo de viviendas, acceso a energía y agua en la región.

Es por eso que el gobernador de Cundinamarca enfatizó en la cumbre que la discusión de organizar ciudades sostenibles en las que se combine el crecimiento industrial y de vivienda es coyuntural.

“Por nuestra parte hemos logrado impulsar un capítulo de pago por servicios ambientales. Nuestros campesinos cuidando los bosques, las zonas de páramo. Aquí junto con la Corporación Autónoma Regional empezamos un capítulo lindo que es entregar recursos a esas comunidades para que sean ellos mismos los que cuiden el agua”, aseguró el mandatario regional.

Resaltó los esfuerzos que ha logrado el departamento para el crecimiento sostenible en el que conviven la construcción de vivienda, la presencia de industria y el fortalecimiento de la preservación ambiental.

Como ejemplo de ese compromiso, el gobernador se enfocó en el Regiotram de Occidente como el primer tren ligero eléctrico del país.

“Marcará un cambio en la manera de mover a nuestra gente, generando un entorno mucho más limpio y sostenible”, destacó Rey.