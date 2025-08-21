Cumbre internacional de sostenibilidad e innovación ambiental: Bogotá recibirá a 40 países invitados

Del 9 al 11 de septiembre, se llevará a cabo la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental, un evento promovido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual reunirá a 40 países invitados en el centro de convenciones Ágora en la capital.

En este diálogo interinstitucional, se abordará el contexto de las políticas internas de Colombia para enfrentar el cambio climático, y trabajar para fortalecer las estrategias en los territorios frente a esta problemática.

Ya son más de 10.000 personas las que se han inscrito para participar de evento, que contará con más de 200 seminarios y paneles, y la representación de cerca de 300 entidades públicas y privadas, que mostrarán sus desarrollos tecnológicos y sus programas exitosos en materia ambiental.

¿Qué resultados se esperan obtener de la cumbre?

Según el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros, se espera que de la cumbre surjan iniciativas de nuevas políticas públicas, alianzas que permitan obtener canales de cooperación financiera para ejecutar acciones y proyectos en Colombia.

“Esperamos sobre todo generar espacios de reflexión donde la sociedad entienda que el cambio climático no es solo un discurso, que es una realidad validada científicamente”, dijo el director de la CAR.

Aseguró que en este espacio, se socializará la resolución 284 del 2025, con la que la Corporación Autónoma Regional modificó el régimen de compensaciones ambientales en el territorio.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Ovidio Claros, abrió la puerta a la realización de negocios e intercambio de ideas en torno a la cumbre.

“Ahí van a haber unas mesas donde van a dialogar todos los que llegan, y ahí van a haber posibles negocios entre los unos y los otros. Nosotros vamos a estar muy pendientes, que es un poco para que nos entiendan quienes nos ven, de las mesas de negocios que hacemos y propiciamos en la Cámara de Comercio”, indicó el presidente de la entidad.