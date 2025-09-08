Están suplantando las funciones del Presidente: Benedetti demandará a alcaldes en Washington

No para los conflictos en el gobierno Petro por los alcaldes que viajaron a Washington, para evitar una posible desertificación de Estados Unidos a Colombia por la política de drogas.

Se trata de los alcaldes Alejandro Eder y Federico Gutiérrez, quienes a pesar de las advertencias del presidente Gustavo Petro, viajaron hasta el país norteamericano a intervenir en esta decisión.

Por lo cual, el ministro Armando Benedetti anunció que emprenderá acciones legales contra estos alcaldes, porque "están suplantando las funciones que tiene el Presidente de la República“.

Aseguró que están suplantando funciones que son del Gobierno Nacional, porque estarían cumpliendo con una agenda política y no reuniéndose con alguien que tenga que ver con dicha certificación.

“Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”, dijo.

Además, señaló que podría demandarlos por abandono de cargo.

¿Por qué Alejandro Char y Dumek Turbay decidieron no viajar?

A pesar de que habían confirmado hacer parte de la comitiva de alcaldes que viajaban a Washington, los alcaldes de Barranquilla y Cartagena se quedaron en Colombia porque tenían agendas locales que cumplir, y Dumek porque tenía un inconveniente con su pasaporte.

Carlos Fernando Galán fue el primero en avisar que no podía viajar, por compromisos de agenda en Bogotá.