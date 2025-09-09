Centro Democrático radica proyectos de ley que promovía Miguel Uribe para honrar su memoria

Congreso

Los senadores Esteban Quintero y María Angélica Guerra radicaron en el Congreso dos proyectos de ley que originalmente había promovido el asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

La primer iniciativa busca reducir temporalmente al 5% la tarifa del IVA para los tiquetes aéreos hasta el 2028. De acuerdo con el senador Quintero, el objetivo es brindar un incentivo tributario que impulse la recuperación del sector turístico y aéreo: “es urgente dar un respiro a este sector estratégico que genera empleo, desarrollo regional y competitividad”.

El segundo proyecto está pensado en las juventudes. Lo que se busca es fortalecer y transformar la formación técnica en Colombia, con el propósito de elevar la cualificación de la fuerza laboral, promover el emprendimiento, aumentar la productividad nacional y garantizar que los programas cuenten con calidad y reconocimiento en el mercado laboral.

Los parlamentarios, que estuvieron acompañados también del padre de Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, aseguran que estos proyectos reflejan la visión estratégica del senador Miguel Uribe Turbay: un país más educado, más

competitivo y con más oportunidades para todos. Con estas propuestas se rinde homenaje a su legado, pero sobre todo se reafirma un compromiso con el desarrollo y bienestar de Colombia”.